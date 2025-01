LA CRONACA – Legni, catenacci e nessun gol: tra Lecce e Genoa è pari a reti bianche

Inizia con un pari ma senza gol il 2025 del Lecce, bloccato sullo 0-0 dal Genoa. Un punto che non entusiasma nell’unico match interno del miniciclo di quattro scontri diretti ma che quantomeno permette ai salentini, troppo imprecisi in avanti, di muovere la classifica. Che però dice ora terz’ultimo posto alla pari del Cagliari.

Giampaolo ritrova Guilbert e sono l’inserimento del francese come terzino e l’avanzamento di Dorgu nel tridente le uniche novità del 4-3-3 rispetto a Como. Per Vieira è stesso modulo con Miretti in attacco assieme a Vitinha e Pinamonti. Match combattuto sin dalle battute iniziali, in cui è il Lecce a farsi leggermente preferire. Ed infatti la prima occasione è giallorossa, un diagonale forte ma poco angolato di Dorgu che Leali respinge in corner. Giallorossi ad un soffio dal vantaggio al ventiduesimo, quando Krstovic prende palle sui venticinque metri e lascia partire un destro a giro che impatta secco sul palo. Nella fase successiva di gioco in campo c’è solo il Lecce, che entra a più riprese in area avversaria mancando però al momento dell’ultimo passaggio. E così al 43′ i padroni di casa rischiano di capitolare alla prima offensiva ospite: Vitinha salta Gallo e mette in mezzo per Thorsby, che da zero metri manda sulla traversa, come Pinamonti sulla successiva battuta volante.

Anche la ripresa prende il via con un’occasione per Dorgu che, lanciato da Guilbert, vede il suo mancino deviato prima da Bani e poi da Leali in corner. Il Genoa è attendista come nella prima frazione, cercando l’errore giallorosso per attaccare come al 63′, quando Jean regala due possessi agli avversari il cui cross è però facile preda di Falcone. Che è attento due minuti dopo sul destro in girata di Pinamonti. Al 69′ cross di Gallo per Krstovic, palla nettamente alta sopra la traversa. Cinque giri di lancette e gran discesa di Guilbert sulla destra, cross forte in mezzo trovando però il salvataggio avversario. Il match si chiude sul tiro di Guilbert che, al 95′, è forte e alto di non molto. E’ 0-0.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite dell’Empoli, sabato alle 15.

IL TABELLINO

Lecce, stadio “Via del Mare”

domenica 5 gennaio 2025, ore 15

Serie A 2024/25, giornata 19

LECCE-GENOA 0-0

LECCE (4-3-3): Falcone – Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo (73′ Pierotti) – Coulibaly, Pierret, Rafia (73′ Helgason) – Dorgu, Krstovic (84′ Rebic), Morente (84′ Karlsson). A disp. Fruchtl, Samooja, Borbei, Oudin, Ramadani, Bonifazi, Burnete, McJannet, Marchwinski, Hasa, Kaba. All. Giampaolo.

GENOA (4-3-3): Leali – De Winter, Bani, Vasquez, Martin – Frendrup, Badelj (64′ Kasa), Thorsby (88′ Masini) – Vitinha (70′ Zanoli), Pinamonti, Miretti (46′ Ekhator). A disp. Sommariva, Gollini, Bohinen, Pereira, Vogliacco, Sabelli, Marcandelli, Ankeye, Balotelli, Melegoni. All. Vieira.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli (Berti-Fontemurato; IV Cosso; VAR Mariani-Di Vuolo).

NOTE: Ammoniti Kasa (G). Rec. 4′ st.

RISULTATI E CLASSIFICA