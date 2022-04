LA CRONACA – Lecce, un successo da urlo che vale un pezzo di A. Pisa annientato

È un Lecce straordinario quello che, spinto dalla carica di un Via del Mare da Champions, ha schiacciato il Pisa battendolo per 2-0. Prestazione difensivamente ed offensivamente efficace, oltre che caratterizzata dal carattere di chi vuole la A a tutti i costi. E ora la classifica dice ancora primo posto.

Baroni opta per il classico 4-3-3 e sceglie a sorpresa Gendrey e Dermaku in difesa, ritrovando Blin in mediana dopo la squalifica. Per D’Angelo è 4-3-1-2 con Benali dietro la coppia Torregrossa-Puscas. Inizio arrembante del Lecce, che si proietta subito in avanti. Ed al secondo minuto è sfortunatissimo quando Dermaku impatta bene il corner di Strefezza ma Livieri è prodigioso e devia sulla traversa. Risposta pisana nell’azione seguente: Mastinu di mancino calcia forte ma troppo largo. Al nono buona azione insistita sulla destra, palla per Coda che però è stoppato al momento della conclusione. I giallorossi provano ad insistere soprattutto con Blin, che a cavallo del quarto d’ora prova per due volte l’incursione mancando al momento dell’assist decisivo. Il Lecce insiste ed al diciottesimo passa: azione insistita sugli sviluppi di un corner, Di Mariano manca il tap-in su cross di Strefezza, poi la palla arriva a Coda che disegna un traversone perfetto per il destro di capitan Lucioni che da due passi trova il gol. Al 27′ Di Mariano è trovato solo sulla corsia mancina, cross in mezzo per Coda che di poco manca la deviazione di testa. Passano cinque minuti ed il Lecce tiene in apprensione la difesa ospite dopo una gran discesa di Gallo che propizia la conclusione di Blin respinta dalla difesa. Prima parata di Gabriel al trentottesimo quando Leverbe cerca il jolly dalla distanza trovando la conclusione centrale tra le braccia del portiere giallorosso. Minuto 44, Strefezza crossa dalla destra per Gargiulo che da posizione defilata non riesce ad inquadrare la porta.

Nella ripresa il primo a provarci è Strefezza, che al 47′ manda nettamente alto un calcio di punizione. Occasionissima giallorossa al 54′ con Gargiulo, che riceve da Strefezza e, solo davanti a Livieri, si vede stoppare dal portiere l’incursione a botta sicura. Ancora la mezzala mancina tre minuti più tardi calcia al volo con il pallone che va alto sopra la traversa. Passano cinque minuti ed il cross di Di Mariano trova la testa di Coda con Blin che manca di un nulla il facile tap-in. Al 61′ ancora Dermaku di testa su punizione di Strefezza, il tocco è largo di poco. Al 69′ si rivede il Pisa in avanti con un colpo di testa di Puscas centralissimo per Gabriel. Pretenziosa anche la conclusione di Hjulmand, che manda al lato dai 30 metri sul ribaltamento di fronte. Il Pisa prova ad insistere trovando di fronte un Lecce che però si difende con ordine ed assoluto controllo della situazione. Così all’ottantaseiesimo il gol che chiude la gara firmato da Faragò, che gira in gol il cross basso di Listkowski per il 2-0 finale.

Nel prossimo turno il Lecce giocherà sabato alle 14 a Vicenza.

