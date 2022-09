LA CRONACA – Lecce, piccolo passo indietro e sconfitta a Torino. Decide un guizzo di Vlasic

Un Lecce meno pimpante rispetto a quello visto nelle precedenti uscite esce battuto per 1-0 dal campo del Torino. Salentini coriacei e vivaci nella prima frazione ma totalmente incapaci di reagire con veemenza al colpo di Vlasic che decide il match. In classifica non cambia molto e Hjulmand e compagni restano terzultimi con la Samp a due punti.

Baroni cambia diversi uomini rispetto al Napoli, inserendo nel suo 4-3-3 Gallo, Gonzalez, Bistrovic e Ceesay. Per Juric è 3-4-1-2 ed esordio dal primo minuto in mezzo al campo per il 2004 Ilkhan. E dopo tre minuti dall’inizio della partita è proprio del giovane granata la prima conclusione, da fuori e telefonata per Falcone che blocca in due tempi. Minuto nove e Falcone è invece ben più impegnato sul destro di Pellegri, che era sgusciato bene a Baschirotto. Prima incursione giallorosso al quattordicesimo: punizione di Bistrovic, respinta di Milinkovic e Hjulmand spara alle stelle. Trova la porta invece nell’azione seguente Banda, abile a ritagliarsi lo spazio per la conclusione che però è troppo debole, parata dall’estremo piemontese. Ancora lo zambiano al 22′, l’intesa con Ceesay è ottima ma, dopo aver lasciato sul posto Lazaro, si vede respingere dai difensori granata la conclusione. Al 28′ ancora il portiere serbo attento sulla deviazione di testa di Tuia a deviare bene il corner di Bistrovic. Brividi nove minuti dopo, quando Radonjic scappa a Gendrey e calcia forte di destro, palla alta di poco. Al 40′ il Toro la sblocca con l’altro trequartista, Vlasic, che taglia perfettamente su invito di Vojvoda e di mancino batte Falcone.

Nella ripresa il Lecce prova a reagire e al 48′ Ceesay mette in mezzo per il neo entrato Oudin, mancino deviato in angolo. Ci prova di testa invece Vojvoda al 54′, deviando nettamente alto il traversone dalla destra. Quattro minuti e Gonzalez mette in mezzo trovando la deviazione di Schuurs che per poco non batte il proprio portiere. Al 61′ scende Vlasic sulla destra, tocco a ritroso per l’accorrente Lazaro che di destro non trova il bersaglio grosso. Il Toro abbassa notevolmente i ritmi ed il Lecce non riesce ad avvicinarsi all’area granata. La successiva conclusione si vede solo all’82’ quando Sanabria di testa manca di parecchio lo specchio. Tre minuti e Falcone tiene in piedi i suoi respingendo il rigore in movimento che Vojvoda si era ritrovato su assist di Sanabria. I giallorossi spingono nel finale impegnando Milinkovic solo in un paio di prese altre fino al fischio che sancisce l’1-0 conclusivo.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Monza, domenica alle 15.

