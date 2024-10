LA CRONACA – Lecce imbarazzante, prestazione vergognosa. La Fiorentina vince senza sudare

Il peggiore Lecce che il Via del Mare abbia mai visto in Serie A esce umiliato dal match con la Fiorentina, vittoriosa 0-6. Chi si aspettava una reazione al momento no è rimasto a dir poco deluso, visto che i giallorossi non sono scesi in campo e gli avversari hanno passeggiato. La classifica, a questo punto, è l’ultimo dei problemi.

Gotti cambia modulo e torna al 4-4-2, scegliendo Oudin come esterno di destra. E’ 4-4-1-1 per Palladino, squalificato e sostituito in panchina da Citterio, con Kean vertice offensivo. Equilibrio nelle battute iniziali, con entrambe le squadre a provare a pungere senza troppi calcoli. Il primo tiro è di Krstovic, un destro non troppo forte bloccato a terra da De Gea. Più insidioso Kean al decimo: sterzata su Gaspar e mancino nettamente largo. Minuto 16, punizione di Oudin per la testa di Baschirotto e deviazione alta. Quattro minuti ed è vantaggio Fiorentina. Azione vila insistita sulla sinistra, Bove scarica per Cataldi che trova l’angolino vincente. Ancora ospiti al tiro al 23′, Kean da fuori chiama Falcone alla parata. Al 28′ da Guilbert per la testa di Krstovic, deviazione nettamente alta. Al 35′ arriva il raddoppio toscano: cross innocuo malamente respinto da Falcone e Colpani che ne approfitta insaccando di mancino. Il Lecce, per l’ennesima volta, crolla dopo aver incassato i colpi e rischia l’imbarcato sessanta secondi dopo, quando Kean calcia a giro trovando la respinta in corner di Falcone. Piove sul bagnato in casa Lecce: minuto 43, Gallo atterra Dodò lanciato a rete e si prende il rosso, sulla punizione si presenta Cataldi che insacca il tris.

Dopo l’intervallo, come prevedibile, non c’è partita. La Fiorentina ci mette poco a calare il poker, che arriva al 54′ con Colpani, il cui mancino al volo si insacca sotto l’incrocio dei pali dopo che Falcone ne aveva respinto un primo tentativo. Al cinquantottesimo Beltran calcia in diagonale trovando la respinta dell’estremo giallorosso. Al sessantesimo Krstovic su punizione da distanza siderale, De Gea blocca senza alcun problema. La cinquina arriva comunque quando il cronometro segna sessantadue, con Beltran a realizzare un facile tap-in dopo l’ennesimo pasticcio collettivo della difesa giallorossa. Ed al 72′ arriva anche il sesto firmato Parisi, che agevolmente penetra in area e di mancino calcia forte, trovando la deviazione Guilbert a spiazzare Falcone. Si chiude 0-6 tra i fischi del Via del Mare.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Napoli, sabato 26 alle 15.

