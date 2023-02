LA CRONACA – Lecce, grande cuore. Con la Roma un gol a testa e punto meritato

Il Lecce torna a far punti anche tra le mura amiche imponendo l’1-1 alla Roma. Risultato che rispecchia quanto visto in campo, con occasioni da ambo le parti pur senza un gioco particolarmente brillante. E questo ha fatto assolutamente bene ai salentini, che hanno portato a casa il pari senza soffrire eccessivamente e muovendo ancora la classifica.

Baroni sceglie lo stesso 4-3-3 vittorioso a Cremona con Blin confermato nonostante i problemi di inizio settimana. Per Mourinho solito 3-4-2-1 e Dybala-Pellegrini a supporto di Abraham. Le prime battute di gara vedono un Lecce particolarmente propositivo ed insidioso. La prima conclusione arriva al settimo e porta la firma di Gallo, che di mancina impegna Rui Patricio costringendolo alla deviazione in corner. Dall’angolo seguente Strefezza in mezzo e Baschirotto più lesto di tutti ad anticipare di testa ed insaccare il gol del vantaggio, complice la decisiva deviazione di Ibanez (sarà ufficialmente un autogol). Salentini più spigliati, tant’è che tre minuti più tardi trova la via della conclusione Strefezza, insidiosa ma respinta. Reazione Roma al quarto d’ora con una bella combinazione El Sharaawy-Abraham, tiro del numero 92 e prodezza di Falcone. Sul corner seguente però sbaglia tutto Strefezza che impatta di braccio: è rigore, e dal dischetto Dybala fa centro. Il Lecce però c’è e riprende a macinare gioco, pur mancando in precisione delle conclusioni. Così al 34′ Strefezza mastica un mancino dal limite nettamente al lato e tre minuti dopo Colombo chiude centrale il mancino. Prodezza di Falcone al minuto 32: Dybala imbuca per Abraham, siluro sul primo pala e paratona di Falcone. Il duello si ripete nel recupero, stavolta l’inglese tira a giro e per l’estremo giallorosso è più facile distendersi ed evitare il gol.

Anche nella ripresa è il Lecce il primo a farsi vedere in avanti con Di Francesco, che al 47′ si muove bene e calcia rasoterra tra le braccia di Rui Patricio. Al 50′ punizione Pellegrini, palla in mezzo per la testa di Abraham ed altra grande parata di Falcone. Dopo tre giri di lancette insidiosa punizione di Pellegrini che va al lato di non molto. Ancora il capitano della Roma pericoloso al sessantaseiesimo, quando spreca tutto spedendo alto dal limite. Subito dopo si muove bene Di Francesco, ottimo cross sul secondo palo dove però Strefezza è in ritardo. All’85’ il neo entrato Banda tenta la giocata personale, si libera al tiro ma il destro è alto, seppur di non molto, sopra la traversa. E’ l’ultimo brivido del match che si chiude 1-1.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite dell’Atalanta domenica alle 12.30.

