LA CRONACA – Lecce, è crisi nera: ad Empoli quinta sconfitta ed ancora zero occasioni create

Non si ferma il periodo nero del Lecce, a cui la sosta non dà la scossa come dimostra l’1-0 subito ad Empoli. E a dimostrarlo c’è soprattutto una prestazione molle, senza anima né idee, a tratti rassegnata. L’unico aspetto positivo, per l’ennesima volta, viene dalla gara del Verona terz’ultimo ed ancora sconfitta che resta a -8.

Baroni conferma il 4-3-3 dando fiducia a Tuia e Pezzella in difesa e preferendo Banda a Di Francesco in attacco. Per Zanetti classico 4-3-1-2 e tandem offensivo con Caputo e Piccoli supportati da Baldanzi. Il match prende il via un’ora dopo rispetto al programma originario in seguito ad un principio d’incendio nello spogliatoio empolese che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Lecce vivace e voglioso ad inizio gara, con tanto di primo tiro in porta affidato al destro di Strefezza che dal limite calcia però alto. Al quarto d’ora si vede anche la formazione di casa, con il tentativo da fuori di Caputo bloccato a terra da Falcone. Minuto ventitré e punizione di Marin dal lato corto dell’area di rigore, palla nettamente alta. Ancora punizione ed ancora il centrocampista rumeno al lato due minuti più tardi. Intorno alla mezz’ora il Lecce somma azioni potenzialmente pericolose, senza però trovare la via del tiro. Conclusione che trova invece Baldanzi al 32′, un destro al volo che Falcone però para senza troppi problemi. Al quarantunesimo il portiere giallorosso si deve superare per dire di no al mancino dalla distanza di Caputo.

Avvio di secondo tempo sulla falsariga del primo, con tanto agonismo e poche emozioni. Solo al 54′ Di Francesco tenta la scialba conclusione dalla distanza che si spegne nettamente al lato. Tre minuti più tardi Baldanzi ne salta due prima di concludere in diagonale troppo debolmente. Il Lecce è troppo timido ed anche questa volta il primo episodio sorride agli avversari: Hjulmand atterra in area l’accorrente Parisi, è rigore e dagli undici metri Caputo fa centro. La reazione tarda ad arrivare ed al minuto 67 l’Empoli va vicino al raddoppio prima con il colpo di testa da distanza ravvicinata di Piccoli e poi con il mancino di Bandinelli, entrambi parati dall’estremo salentino. Solo al 75′ timido tentativo giallorosso con il cross dalla destra di Gendrey che trova la rovesciata totalmente fuori misura di Di Francesco. Ma il Lecce davvero non c’è ed il risultato è scritto: 1-0 finale.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Napoli venerdì alle 19.