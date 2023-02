LA CRONACA – Lecce, che impresa a Bergamo! Ceesay-Blin mettono l’Atalanta ko

E’ impresa salentina nel lunch match di Bergamo, dove il Lecce firma un successo a dir poco d’oro sul campo della quotata Atalanta, superata 1-2. I giallorossi vanno subito avanti e poi si rendono protagonisti di una prova di grandi cuore ed attenzione meritevole del successo a dispetto della preventivabile sofferenza riscontrata in campo. Tre punti che sono una manna dal cielo per la classifica, che ora sorride sempre di più.

Baroni rivoluziona il suo 4-3-3 tra assenze forzate e scelte tecniche, ritrovando dall’inizio Tuia, Maleh, Ceesay e Banda. Per Gasperini è 3-4-3 con Demiral scelto al centro della difesa e Boga-Lookman a supporto di Hojlund. L’avvio di gara del Lecce è strepitoso, i giallorossi attaccano alti e senza timori. Atteggiamento premiato al quarto minuto dall’eurogol di Ceesay, che supera Demiral ed Ederson prima di lasciar partire un mancino forte e preciso all’angolino basso. Ancora giallorossi insidiosi da fuori al quarto d’ora, stavolta con Banda che costruisce bene ma manda alto dal limite. L’Atalanta si fa vedere un minuto più tardi con un colpo di testa di Hojlund che anticipa falcone ma manda al lato. Più insidioso Maehle al diciannovesimo: bel destro al volo da fuori e palla alta di non molto. Si accende Lookman al minuto 21: il nigeriano si libera bene al tiro trovando un attento Falcone ad opporsi. Gli orobici ora crescono ed ancora l’estremo giallorosso è chiamato alla parata, centrale, sul piattone di Maehle. Stesso esito per il destro di Toloi, dritto tra le braccia di Falcone al 41′.

Parte forte la Dea nella ripresa, vicina al gol già al 49′ con un destro di Ederson alto di poco sopra l’incrocio dei pali. L’Atalanta continua a fare la partita, ma in questo frangente i giallorossi contengono benissimo gli attacchi avversari pagando con crampi ed acciacchi fisici. Gli orobici si rivedono al settantesimo con Soppy, che di destro in diagonale chiama Falcone alla respinta in angolo. Al 74′ ecco però il bis del Lecce: corner battuto corto per Strefezza, cross perfetto per Blin che di testa batte Musso. Reazione atalantina affidata al destro di Toloi, largo di un nulla tre minuti dopo il bis ospite. A riaprire la gara è però, al minuto 86, l’erroraccio di Falcone che favorisce il tocco in scivolata di Hojlund. Il portiere romano si rifà ad inizio recupero con un intervento felino a mano aperta per opporsi al tiro di Muriel. L’ultima occasione è di Colombo, che di mancino manda alto dal limite al novantasettesimo. Subito dopo c’è il fischio finale che sancisce l’1-2 per i giallorossi.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Sassuolo, sabato alle 20.30.

