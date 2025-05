LA CRONACA – La traversa sorride al Napoli, per il Lecce ko di misura e immeritato

Orgoglio e voglia non bastano stavolta al Lecce, battuto di misura per 0-1 dal Napoli capolista in un match giocato alla pari. I giallorossi si dimostrano all’altezza della situazione, subendo un solo tiro in porta e sfiorando a più riprese il pari. In attesa del match dell’Empoli, la classifica dice ancora +1 sulla zona retrocessione.

Giampaolo conferma dieci undicesimi del 4-2-3-1 di Bergamo, con la sola novità del rientrante Krstovic a posto di Rebic il quale, causa influenza, non va in panchina. Per Conte 4-3-3 e Olivera accentrato nella linea difensiva. Il match si apre con il Napoli all’attacco ed in gol dopo appena due minuti con Lukaku, che ha però deviato il tiro di Politano da posizione irregolare. Al minuto cinque la gara si ferma per sei minuti a causa della protesta della Curva Nord per il vergognoso comportamento tenuto dalla Lega Serie A in occasione della scomparsa di Graziano Fiorita. Il match riprende ed al quarto d’ora i salentini vanno al tiro con Krstovic, che gira alto di non molto. Napoli in vantaggio al 24′: punizione dal limite e Raspadori trova l’angolo vincente. I salentini provano a reagire e al trentottesimo Gaspar coglie la traversa su cross da corner. Due giri di lancette e Krstovic da fuori, palla ampiamente imprecisa. Al 43′ si rivedono gli ospiti con Raspadori, il cui diagonale è largo.

Nella ripresa giallorossi vicini al pari con Helgason, al 52′, con un tiro dal limite deviato prima da un difensore e poi da Meret sopra la traversa. Ancora l’islandese alla conclusione, direttamente da punizione, dieci minuti dopo: palla sull’esterno della rete di non molto. Minuto settantatré, Berisha per Morente e destro forte deviato alto sopra la traversa. Il Napoli si rivede all’85’, con un mancino al volo di Politano ampiamente sull’esterno della rete. Nell’azione seguente Coulibaly da fuori, alto sopra la traversa. Il match si chiude così sullo 0-1.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Verona, domenica alle 15.