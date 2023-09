LA CRONACA – Krstovic-Strefezza e il Lecce non si ferma. Salernitana battuta nella bolgia Via del Mare

Seconda vittoria casalinga su due e terzo risultato utile su tre per un Lecce che si conferma protagonista di un avvio super e batte la Salernitana per 2-0. I giallorossi partono alla grande, poi soffrono senza mai abbassare la testa ed alla fine portano a casa il risultato. La classifica ora recita addirittura terzo posto, anche se siamo solo all’inizio di un campionato lungo e complesso.

D’Aversa cambia qualcosa del suo 4-2-3-1, scegliendo Krstovic dal primo minuto per Strefezza e Kaba per Gonzalez. Paulo Sousa conferma il 3-4-2-1 con Botheim che sostituisce un Dia non convocato per motivi disciplinari. Il Lecce parte forte e la Salernitana non riesce a superare il centrocampo nei primi sette minuti, fin quando proprio i giallorossi la sbloccano. Sulla destra Almqvist scarica per Gendrey, cross per la testa di Krstovic che gira perfettamente sul palo lontano. Non c’è la reazione dei granata ed i giallorossi provano ad approfittarne. Al 18′ tiro di Ramadani respinto, la palla va a Banda che di prima intenzione calcia trovando attento Ochoa. Dieci minuti più tardi la prima conclusione ospite affidata al mancino di Kastanos, centrale e facile preda di Falcone. Alla mezz’ora punizione di Candreva nettamente alta sopra la traversa. Ben più insidioso il solito Krstovic al 32′, quando riceve il traversone di Banda alzando di pochissimo sopra la traversa. Al 44′ però grandissima occasione Salernitana: Kastanos imbecca Candreva che, solo davanti a Falcone, si vede respingere dal piede del portiere il diagonale a colpo sicuro.

Nel secondo tempo primo tentativo per gli ospiti con il solito Candreva che rientra sul mancino e fa partire un tiro-cross ampiamente largo. Il Lecce si rivede nell’azione seguente, imbastita da Banda per il mancino masticato di Kaba dritto tra le braccia di Ochoa. I giallorossi provano ad insistere con Banda fermato in un paio di circostanze in extremis dalla difesa campana. Al 74′ è però grandissima opportunità per la Salernitana con Cabral, che rientra sul destro e calcia forte trovando la deviazione di Falcone ed il palo ad opporsi. Sul ribaltamento di fronte Ramadani al volo da fuori, Ochoa para a terra. Ancora un minuto e lo schema su punizione di Strefezza libera Almqvist che calcia a botta sicura trovando la respinta della muraglia granata. Minuto 79′, Bohinen si libera sulla trequarti e di mancino manda largo di non molto. Dall’altra parte corner di Strefezza per la testa di Blin alta di poco. Nuova occasione per Cabral quando è l’ottantasettesimo: Baschirotto perde palla, Bohinen dà una palla arretrata a Cabral che spara alto sopra la traversa. Al 92′ ancora Ramadani al volo da fuori, palla deviata alta di poco. Il Lecce insiste e, su un tiro di Dorgu, Cabral la prende di mano: calcio di rigore che Strefezza non sbaglia al 98′. Il match si chiude così sul 2-0.

Dopo la pausa, trasferta a Monza. Lecce terzo a pari punti con la Juventus.

