LA CRONACA – Krstovic-gol e il Lecce torna a fare punti. Sassuolo di rigore, pari al Via del Mare

È pari e patta per il Lecce nell’anticipo del venerdì che porta alla pausa i giallorossi, frutto dell’1-1 con il Sassuolo. Una gara dai due volti, in cui i salentini hanno dominato la prima fase nonostante lo svantaggio per poi resistere nell’assalto finale di fine gara. La classifica dice ora sesto posto a quota dodici in attesa delle gare delle altre.

D’Aversa ritrova Kaba a centrocampo e lo inserisce in luogo dell’infortunato Blin nel suo 4-3-3. È invece 4-2-3-1 per Dionisi che sceglie Castillejo trequartista centrale, affiancato da Berardi e Laurienté. Il Lecce parte con il piede sull’acceleratore e dopo tre minuti è già conclusione di Almqvist, un colpo di testa però ampiamente largo. I giallorossi insistono collezionando azioni. Al 12′ Rafia dal limite dopo aver rubato palla, pallone alto di non molto. Più pericoloso subito dopo Strefezza con un siluro di destro respinto da Consigli, poi sulla ribattuta Krstovic tocca debolmente tra le braccia del portiere emiliano. Al quarto d’ora si vede anche il Sassuolo, da Vina a Castillejo e mancino fuori misura. I giallorossi soffrono però subito i primi attacchi avversari ed al 22′ a segnare è Berardi su un rigore fischiato per un fallo di mano quantomeno dubbio di Baschirotto in area giallorossa. Il gioco spezzettato non favorisce la reazione di un Lecce comunque voglioso e vicino al pari con Gendrey al 40′, Consigli ne para il diagonale. Minuto 46′, Ramadani lancia Almqvist che costringe in diagonale Consigli alla deviazione in angolo. Dal corner seguente svetta Baschirotto e palla ancora alta di poco.

Il Lecce parte a mille nella ripresa e al 47′ Krstovic gira di testa, palla deviata in angolo da Ferrari. Dal corner seguente il Lecce pareggia: batte Strefezza, sponda di Baschirotto per Krstovic che deve solo appoggiare facilmente in gol. Il gol subito sveglia un Sassuolo che subiva da tempo e che ora aumenta i giri. La difesa di D’Aversa però contiene bene, e si contano solo due conclusioni alte di Racic tra il 60′ ed il 62′. Ben più pericoloso Strefezza al settantottesimo: l’italo-brasiliano, servito da Dorgu, calcia di mancino e la palla esce di poco. Più largo il tentativo di testa di Pongracic tre minuti più tardi. L’ultimo tentativo è invece di marca neroverde, un destro di Laurienté che nel recupero non trova la porta. È 1-1 finale.

Ora la sosta, poi il Lecce sarà ospite dell’Udinese lunedì 23 alle 18.30.