LA CRONACA – Krstovic fa centro e il Lecce resiste in dieci. Con i Cagliari sono i primi tre punti

Il Via del Mare chiama ed il Lecce risponde presente, tornando al successo nel primo scontro diretto superando 1-0 il Cagliari dopo una partita combattutissima. I salentini si fanno preferire nel gioco, ma l’inferiorità numerica complica il tutto e servono sofferenza e sacrificio che rendono più sentito l’urlo liberatorio finale. Ed in classifica arrivano i primi tre punti.

Gotti cambia due elementi del suo 4-2-3-1, facendo esordire Guilbert al posto dell’ex Gendrey e riproponendo Oudin al centro della trequarti. Per Nicola 3-5-2 e l’ex Piccoli in avanti a far coppia con Luvumbo. Il Lecce parte aggressivo e dopo due minuti Dorgu prova ad impensierire Scuffet che si oppone. Poi, all’ottavo, clamorosa palla gol giallorossa: Mina in retropassaggio lancia Krstovic, il quale a fatica supera Scuffet ma poi calcia prima su Luperto e poi sul fondo. Risposta sarda affidata a Luvumbo che supera di forza Baschirotto salvo calciare poi sulla parte alta della traversa. Al 18′ Dorgu si accentra, mancino forte ma palla deviata alta dalla difesa. Cinque minuti dopo Krstovic si fa perdonare. Cross corto di Oudin per la testa di Gaspar, sponda e zampata vincente di Krstovic sotto porta. I sardi reagiscono prontamente e Luvumbo rischia subito di pareggiare con un mancino che, deviato, si perde largo di poco. Al 37′ è il Lecce a sfiorare il raddoppio con il colpo di testa di Dorgu, che vola più alto di Scuffet sul cross lungo di Guilbert senza riuscire a trovare la porta. Al 42′ Oudin ci prova direttamente su punizione, l’estremo cagliaritano manda in angolo. Dal corner seguente Gaspar anticipa tutti di coscia, palla alta di pochissimo. I giallorossi sono in controllo nel match, probabilmente nel loro miglior momento. Tuttavia al 44′ l’episodio che dà una mano al Cagliari vede come protagonista Dorgu, espulso a causa di un piede a martello su Marin dopo intervento del VAR.

Secondo tempo con un Cagliari comprensibilmente proiettato in avanti e pericoloso al 53′ sul colpo di testa di Azzi che trova la respinta di Falcone. I giallorossi si rivedono nove minuti più tardi con il destro a giro di Banda al lato di poco. Nell’azione seguente è Krstovic a cercare il gol dalla distanza, blocca facile Scuffet. Due minuti dopo mancino di Luperto dal limite respinto in mischia dalla difesa salentina. Iniziativa personale di Guilbert al settantatreesimo, che porta al mancino da fuori nettamente al lato. Al minuto 83 altra iniziativa di Luvumbo, tiro cross e Falcone costretto a mandare in angolo con l’aiuto dell’incrocio. Occasionissima per il pari dei sardi all’85’: il solito Luvumbo salta il neo entrato Jean ma ad opporsi c’è il piedone di Falcone. Al novantesimo il tiro masticato di Lapadula, la palla finisce sul mancino di Viola che spara sulla traversa. Al novantacinquesimo Pierotti punta Palomino e di destro sfiora il palo, cogliendo l’esterno della rete. Due giri di lancette e ancora l’argentino sfiora il gol allo stesso modo, stavolta palla deviata alta di un nulla. Il match si chiude sull’1-0.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Torino, con data e orario da definire.

RISULTATI E CLASSIFICA

IL TABELLINO

Lecce, stadio “Via del Mare”

sabato 31.08.2024, ore 18.30

Serie A 2024/25, giornata 3

LECCE-CAGLIARI 1-0

RETI: 26′ Krstovic

LECCE (4-2-3-1): Falcone – Guilbert (75′ Jean), Gaspar, Baschirotto, Gallo – Ramadani, Pierret (75′ Pierotti) – Dorgu, Oudin (56′ Morente), Banda (75′ Coulibaly) – Krstovic (90+4′ Rebic). A disp. Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Berisha, Rafia, Bonifazi, Burnete, McJannet, Marchwinski. All. Gotti.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet – Zappa (46′ Palomino), Mina, Luperto – Dentello Azzi (67′ Felici), Deiola (67′ Viola), Prati (46′ Lapadula), Marin, Augello – Luvumbo, Piccoli (82′ Pavoletti). A disp. Iliev, Sherri, Jatzidiakos, Adopo, Zortea, Jankto, Makoumbou, Obert, Gaetano, Mutandwa. All. Nicola.

ARBITRO: Fabbri sez. Ravenna (Cecconi-Bahri; IV Monaldi; VAR Chiffi, Marini).

NOTE: Ammoniti Oudin, Falcone (L), Zappa, Lapadula, Marin (C); espulso Dorgu (L) al 44′ per gioco violento. Rec. 2′ pt, 7′ st.