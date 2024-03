LA CRONACA – Krstovic dal dischetto e il Lecce torna a fare punti, ma che fatica a Frosinone!

Dopo tre ko di fila il Lecce torna a fare punti, riuscendo a strappare un pari per 1-1 sul campo del Frosinone. I giallorossi soffrono per quasi tutto l’arco del match e, più di cuore che altro, muovo la classifica. La stessa registra il ritorno proprio dei salentini al tredicesimo posto.

D’Aversa torna al tridente tipo del suo 4-3-3, quello con in campo Almqvist, Krstovic e Banda insieme. E’ 4-3-3 anche per l’ex Di Francesco, che tra i pali preferisce Cerofolini a Turati. Il Frosinone prova a partire nel primo tempo con il piede sull’acceleratore, trovando la conclusione già al terzo quando Cheddira si gira e chiama Falcone alla deviazione in angolo. Risposta salentina al minuto 14 nel destro da fuori di Banda: Cerofolini para non senza affanni. Lo zambiano ci riprova nove minuti dopo in modo molto più pretenzioso, calciando al volo in equilibrio precario con palla spedita in curva. Occasionissima giallorossa al 27′: da Pongracic imbeccata per Krstovic, diagonale potente e Cerofolini manda in angolo. Mezz’ora di gioco e altro tentativo giallorosso dalla distanza con Almqvist che di destro manda debolmente tra le braccia dell’estremo di casa. Per un quarto d’ora non accade nulla, poi nel secondo dei due minuti di recupero il gol che spacca il match. Punizione per il Frosinone, palla in mezzo con sponda di Romagnoli, respinta corta di Falcone e Cheddira in mischia gonfia la rete.

Reazione confusionaria del Lecce nella ripresa, così è il Frosinone il primo a provarci con un debole destro di Reinier facilmente parato da Falcone al 57′. Un minuto dopo Krstovic approfitta di un errato retropassaggio di Zortea ed è atterrato da Cerofolini. Rigore che Rafia si fa parare, ma al VAR ravvedono un movimento irregolare dell’estremo ciociaro battuto poi da Krstovic sulla ripetizione. Al 63′ il Frosinone rischia però di riportarsi subito avanti con il destro al volo di Gelli che impatta in pieno l’incrocio. Ancora giallazzurri al 70′, Valeri in mezzo per Brescianini che colpisce debolmente tra le braccia di Falcone. Il Lecce si rivede al settantaquattresimo con un tentativo di Almqvist a giro troppo centrale e parato da Cerofolini. Cinque minuti ed il neo entrato Piccoli per poco non approfitta di un altro retropassaggio errato di Okoli e di testa manda al lato il pallonetto. A cavallo dell’ottantasettesimo per due volte Kaio Jorge ha sul destro il pallone per colpire ma è rimbalzato dalla difesa ospite. Pericoloso Seck al novantesimo: mancino a giro e palla larga di poco. Nel finale assedio locale ma è 1-1.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Verona, domenica alle 12.30.

