LA CRONACA – Inizio da incubo, poi il solito Strefezza: pari Lecce col Benevento, è ancora primo posto

Finisce in parità 1-1 il big match del Via del Mare tra Lecce e Benevento. Una gara dai due volti per i padroni di casa, che partono malissimo facendosi gol quasi da soli e, oltre a raddrizzare il cammino, sfiorano anche il colpo vincente a fine gara. La seconda “x” di fila mantiene i salentini al primo posto solitario, ma alle spalle c’è la fila.

Baroni cambia tanto del suo 4-3-3 rispetto al Como, ritrovando dall’inizio Tuia, Barreca, Majer e Gargiulo e sostituendo lo squalificato Hjulmand con Blin. E’ 4-3-3 anche per Caserta, che dà le chiavi della regia a Petriccione e schiera Forte punta centrale. Il primo acuto del match è del Lecce che dopo appena un minuto va al tiro su azione d’angolo di Lucioni, che cicca il pallone al momento di girare in porta, trovandoselo sul piede debole. Nell’azione successiva anche il Benevento va al tiro, un diagonale di Improta smorzato in angolo. Più insidioso Masciangelo all’ottavo: il suo colpo di testa sul secondo palo è alto. I salentini provano a fare la partita ma sono disattenti ed al tredicesimo Calabresi prima prende goffamente il palo della propria porta e poi, stavolta incolpevolmente, devia il cross di Acampora alle spalle di Gabriel. Il tentativo di reazione è affidato a Strefezza, autore di un destro potentissimo ma alto. Ben più pericoloso Insigne al 27′, quando in contropiede si presenta solissimo davanti a Gabriel appoggiando però al lato. Il pericolo occorso sveglia finalmente il Lecce, che inizia a pressare e punge due volte Listkowski, che subito dopo la mezz’ora tocca male due palloni in area piccola campana. Il gol del pari arriva al quarantesimo: Coda apre per Gargiulo, mancino respinto e sulla palla si avventa Strefezza che gonfia la rete nell’angolino. Nel finale di tempo ancora Lecce, ma Gargiulo anziché servire il solissimo Listkowski calcia alto. Si chiude così il primo tempo.

Ripresa con il Lecce a partire forte peccando di precisione ed il Benevento vicino al gol al 52′ con Barba, autore di un colpo di testa a fil di palo. Occasionissima per Helgason al 56′: il traversone smanacciato da Paleari arriva sul destro dell’islandese, che calcia al volo trovando però la respinta dell’estremo. Passano cinque minuti ed ancora il portiere sannita è decisivo nell’opporsi in uscita bassa a Strefezza. Al 68′ Gargiulo si mangia un gol fatto, mandando alto il colpo di testa su perfetto invito di Strefezza. Ancora Lecce al minuto settantacinque, quando Listkowski si libera al tiro dal limite trovando la presa a terra di Paleari. Nel finale la stanchezza si sente e non si registrano particolari sussulti fino al triplice fischio del contestatissimo Pairetto.

Nel prossimo turno il Lecce giocherà ad Alessandria, mercoledì alle 18.30.

IL TABELLINO

Lecce, stadio Via del Mare

domenica 13 febbraio 2022, ore 15.30

Serie BKT 2021/22 – giornata 22

LECCE-BENEVENTO 1-1

RETI: 13′ aut. Calabresi (B), 40′ Strefezza (L)

LECCE (4-3-3): Gabriel – Calabresi, Lucioni, Tuia (63′ Gendrey), Barreca (46′ Gallo) – Majer (46′ Faragò, 50′ Helgason), Blin, Gargiulo – Strefezza (80′ Ragusa), Coda, Listkowski. A disp. Bjorkengren, Di Mariano, Plizzari, Samooja, Simic, Vera. All. Marco Baroni.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari – Letizia, Glik, Barba, Masciangelo – Ionita, Petriccione (73′ Brignola), Acampora – Insigne (63′ Tello), Forte, Improta (63′ Farias). A disp. Calò, Foulon, Manfredini, Muraca, Pastina, Talia, Vogliacco. All. Fabio Caserta.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

NOTE: ammoniti Gargiulo, Strefezza (L), Insigne (B).

(foto: l’esultanza di Strefezza dopo il gol – ph Coribello/SalentoSport)