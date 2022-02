LA CRONACA – Impresa Lecce, Monza è espugnata. Coda-gol vale l’aggancio in vetta

Il Lecce torna a sorridere e vincere, e lo fa in grande stile vincendo sul campo del Monza diretta concorrente per 0-1. Un rigore di Coda basta ai giallorossi, che devono sì soffrire ma creano anche tanto, colpendo tre pali e si vedono annullare due gol per un’inerzia. La classifica ora vede il Lecce in vetta assieme alla Cremonese.

Baroni conferma buona parte del 4-3-3 visto con il Cittadella, cambiando solo i terzini ed Helgason per Majer. E’ 3-5-1-1 per Stroppa, che arretra Carlos Augusto in difesa e in attacco lascia Mancuso spalleggiato da Valoti. L’inizio vede un Monza un po’ più aggressivo ed al tiro con Mancuso, che al secondo minuto calcia alto al volo da discreta posizione. Tremano i brianzoli al settimo per merito di Listkowski che entra in area, punta Donati e calcia benissimo cogliendo in pieno il palo. I giallorossi crescono e prendono campo, senza però riuscire a scardinare la retroguardia di casa. Così al 23′ si rivedono i biancorossi con il colpo di Valoti largo di poco complice una deviazione. Dal corner seguente Carlos Augusto è libero di calciare al volo, toccando però male e spedendo alto. Sul capovolgimento di fronte il Lecce trova il gol con Listkowski, che appoggia in rete dopo lo scontro tra Gargiulo e Di Gregorio: per Doveri è fallo sul portiere dopo il consulto del VAR. Bella combinazione Coda-Strefezza al trentasettesimo: il tocco di Strefezza, diretto verso la porta, è respinto da Paletta.

Anche nella ripresa è inizialmente timido e subisce l’iniziativa di un Monza che già dopo 50 secondi si mangia un gol con Molina, che spara alto da due passi al termine di un’azione insistita. All’undicesimo l’episodio che permette al Lecce di sbloccare il match: Helgason ruba palla a Paletta che lo atterra, dal dischetto Coda è freddo e batte Di Gregorio. Reazione brianzola nel destro al volo da fuori di Donati largo di un paio di metri al tredicesimo, mentre tre minuti dopo Mancuso ci prova di tacco: palla facile tra le braccia di Gabriel. Ben più pericoloso al ventesimo Machin, autore di un mancino largo di un nulla dopo grande assistenza di Colpani. Proprio il neo entrato ci prova dalla distanza alla mezz’ora, Gabriel c’è e para facile. Più impegnativo l’intervento del portiere sul diagonale di Gytkjaer, che lo chiama alla difficile respinta di piede. Incursione di Gargiulo sul ribaltamento di fronte, Di Gregorio blocca a terra sicuro. Incredibile nel primo minuto di recupero: Coda calcia da posizione defilata, doppio palo e Rodriguez insacca a porta vuota. Ancora VAR e ancora rete annullata. Così l’ultima parola spetta al Monza, con Dany Mota che lancia Gytkjaer su cui è ancora strepitoso Gabriel a congelare il risultato sullo 0-1 finale.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà l’Ascoli mercoledì alle 18.30.

(foto: il match-winner, Massimo Coda – archivio Coribello/SalentoSport)