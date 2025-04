LA CRONACA – Il solito Lecce impreciso resta al palo. Un punto dalla “finale” con il Venezia

Niente successo nemmeno nello scontro diretto casalingo con il Venezia per il Lecce, fermato su un 1-1 che sa quasi di brivido scacciato alla luce dell’iniziale vantaggio ospite. I giallorossi ci provano cadendo nella solita, clamorosa imprecisione che ormai non fa più notizia ed allunga la serie senza vittorie, la quale in casa arriva addirittura a metà dicembre. In attesa del match dell’Empoli, la classifica dice ora +3 sul terz’ultimo posto.

Giampaolo conferma gran parte del 4-3-3 che ha affrontato la Roma, sostituendo il solo Karlsson con Morente. Per Di Francesco è 3-5-2 con coppia d’attacco Gytkjaer-Yeboah. Il Lecce parte con il piede sull’acceleratore e dopo un minuto libera al tiro dal limite Ramadani, che conclude malamente alto. Tre minuti dopo azione convulsa in area veneziana, Krstovic fermato da Radu ma era partito da posizione irregolare. Al quarto d’ora Morente libera il destro da fuori, Radu para in due tempi. Tre giri di lancette più avanti si vedono gli ospiti al tiro, un mancino alle stelle di Yeboah dal vertice alto dell’area di rigore. Al ventunesimo Helgason batte forte in mezzo una punizione e per poco non provoca un autogol avversario, palla larga di poco. Alla mezz’ora cross di Gallo per la testa di Krstovic che non riesce a trovare il bersaglio grosso. Al 41′ Yeboah è libero di colpire dal limite dell’area giallorossa, destro alto sopra la traversa. Nel finale di frazione Morente si libera al tiro, il suo diagonale va al lato di poco.

Nella ripresa un minuto e Nicolussi Caviglia libera alla conclusione Gytkjaer, che di destro non trova la porta. Al cinquantesimo il Venezia trova la rete nel modo più rocambolesco possibile. Punizione dalla destra di Nicolussi Caviglia, intervento goffo di Gallo che mette il pallone alle spalle del proprio portiere. La reazione dei locali si fa attendere ed è nel colpo di testa completamente fuori misura di Baschirotto al sessantesimo. Il capitano si rifà con gli interessi cinque minuti più tardi, insaccando di testa il gol del pareggio. Krstovic tenta ancora l’eurogol al 73′, pallone al lato di un paio di metri. Più vicino ci va Berisha sempre dalla distanza tre minuti più tardi, pallone comunque fuori. Lecce vicinissimo al vantaggio al settantanovesimo quando Krstovic mette in mezzo per N’Dri, piatto mancino e palo interno che si perde poi al lato. All’ottantacinquesimo prodezza di Radu, abile a respingere in tuffo il colpo di testa di Baschirotto su sponda di Gaspar. I giallorossi ci provano nel finale senza risultato, è 1-1 conclusivo.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite della Juventus, sabato alle 20.45.

