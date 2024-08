LA CRONACA – Il Mantova fa sudare il Lecce, Gaspar e Krstovic lo fanno esultare. Buona la prima in Coppa

Suda, per il grande caldo e per le abilità avversarie, ma vince il Lecce, che bagna l’esordio stagionale con la vittoria di Coppa Italia con il Mantova, superato 2-1. Successo ai punti senza dubbio giusto, con i salentini mancati solo nella fase di concretizzazione ed in un paio di letture difensiva. I giallorossi si guadagnano così l’accesso al turno successivo.

Gotti conferma il suo 4-2-3-1 e preferisce Dorgu a Oudin sulla corsia sinistra della trequarti. Modulo speculare per Possanzini che affida a Mancuso il ruolo di punta centrale. Come immaginabile è il Lecce a fare la partita da subito. Il primo tentativo dopo tre minuti è di Krstovic, destro pretenzioso alle stelle. Cinque minuti dopo il montenegrino ci prova su punizione, palla deviata dalla barriera in corner. Al 12′ Pierret di testa su corner, un difensore lombardo salva sulla linea. Dall’angolo seguente stavolta i giallorossi fanno centro grazie ad un gran colpo di testa di Gaspar che su corner Gallo anticipa tutti. Grande azione giallorossa al ventesimo, da Gallo a Dorgu, mancino a botta sicura parato da Festa. Al 24′ di testa Pierret ancora su angolo di Gallo, palla al lato. Solo al 36′ si vede il Mantova con il corner di Burrai calciato lungo sul secondo palo e deviato fuori da Falcone. Ancora ospiti insidiosi tre giri di lancette più tardi, quando in contropiede Mancuso chiama Falcone alla deviazione del suo destro sul primo palo. Nell’azione seguente sponda di Aramu in mezzo per Maggioni che, tutto solo, manda al lato. Al 45′ grande discesa centrale di Dorgu che, entrato in area, fa partire un destro angolato ma non abbastanza da battere l’attento Festa.

Nella ripresa Lecce all’attacco ed al tiro con Gendrey al 49′: destro alto sopra la traversa. Passano due minuti e Krstovic per due volte pericoloso nella stessa azione, prima con un destro di prima intenzione su assist rasoterra di Morente e poi con un colpo d testa su cross di Gallo. Al cinquantaseiesimo ancora il montenegrino liberato da Gendrey, mancino piazzato ma male, largo alla destra di Festa. Al 62′ Krstovic stavolta veste i panni dell’assistman, appoggiando per il destro di Berisha facile preda di Festa. Al 73′ il Mantova in contropiede gela il Via del Mare con Bragantini, che lanciato in profondità di mancino fulmina Falcone. Il Lecce si rifà segnando due minuti dopo ancora con Gaspar, ma c’è il tocco di mano e la rete è annullata. All’ottantunesimo Ramadani tenta il destro forte da fuori, Festa risponde a pugni chiusi. Il Lecce si riporta avanti all’87’ grazie a Krstovic, che di testa concretizza al meglio il cross di Banda. Al novantesimo Baschirotto dalla distanza, Festa blocca a terra. E’ vittoria Lecce 2-1.

Nel prossimo turno il Lecce se la vedrà così con il Sassuolo, ma innanzitutto c’è l’appuntamento di campionato di lunedì prossimo con l’Atalanta.

—

IL TABELLINO

Lecce, stadio “Via del Mare”

lunedì 12.08.2024, ore 18.30

Coppa Italia 2024/25 – 1° turno

LECCE-MANTOVA 2-1

RETI: 14′ Gaspar (L), 73′ Bragantini (M), 86′ Krstovic (L)

LECCE (4-2-3-1): Falcone – Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo – Ramadani, Pierret (59′ Berisha) – Morente (59′ Banda), Rafia (59′ Marchwinski), Dorgu (78′ Pierotti) – Krstovic (87′ Oudin). A disp. Fruchtl, Samooja, Borbei, Helgason, Burnete, McJannet, Esposito, Addo. All. Gotti.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa – Maggioni, Solini, Brignani, Panizzi – Muroni (72′ Trimboli), Burrai – Galuppini (67′ Wieser), Aramu (67′ Bragantini), Fiori (80′ Ruocco) – Mancuso (72′ Mensah). A disp. Sonzogni, Botti, Redolfi, Bani, Debenedetti, Radaelli, Fedel, Artioli, Cella, De Maio. All. Possanzini.

ARBITRO: Mario Perri zez. Roma 1 (Tolfo-Belsanti; IV Vogliacco; VAR Di Martino-Maggioni).

NOTE: ammoniti Solini, Fiori, Burrai (M). Rec. 3′ pt, 6′ st.