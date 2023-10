LA CRONACA – Il Lecce spreca e cade al primo colpo. Al Via del Mare esulta il Torino

in foto: Krstovic in azione nel 1° tempocopyright: Coribello/SS

Si interrompe la mini striscia positiva del Lecce, costretto ad arrendersi per 0-1 sul campo del Torino. I giallorossi, sulla falsariga delle ultime uscite, sono protagonisti di un primo tempo positivo in cui sprecano tanto e vengono puniti alla prima occasione anche stavolta. La classifica vede i salentini sempre in buona posizione, ma da dietro iniziano ad avvicinarsi.

D’Aversa cambia qualcosa del suo 4-3-3, ritrovando Rafia e Gonzalez a centrocampo e Banda nel tridente. Juric ritorna al 3-5-2, adattando Vojvoda in difesa e scegliendo il tandem offensivo Sanabria-Pellegri. Grande equilibrio ad inizio gara, con le difese a farla da padrona. All’undicesimo la prima conclusione in porta, un destro dal limite di Banda masticato e facile preda di Milinkovic. Al quarto d’ora lo stesso zambiano mette in mezzo un pallone sul quale non arrivano compagni. Anche i granata ci provano con un paio di imbucate per i propri avanti sempre preda di Falcone. Alla mezz’ora la prima grande occasione del match: il portiere granata sbaglia rinvio, Almqvist si invola e mette dentro per Banda che, di mancino, trova il piedone di Milinkovic ad opporsi. Due minuti e Krstovic semina avversari lasciando poi partire un destro forte che trova la respinta ancora del portiere. L’azione prosegue, cross di Gallo ed il montenegrino di destro gira al lato di poco. Altra ottima occasione giallorossa al quarantesimo: Almqvist si invola sulla destra, rientra sul mancino e calcia sul palo lontano con ancora Milinkovic ad opporsi. Al primo tiro in porta, per la terza gara di fila, è l’avversario a passare. Lancio dalle retrovie per Ricci che svirgola, il pallone arriva sul mancino di Buongiorno che da due passi fa centro. E’ una doccia fredda prima dell’intervallo.

La ripresa si apre con il Lecce riversato in attacco e pericoloso già al 48′ con Banda che dalla sinistra impegna Milinkovic prima della conclusione al lato di Ramadani. Al 52′ Bellanova insidioso, destro forte a cui si oppone Gallo in scivolata. A cavallo del sessantesimo due volte pericoloso Sanabria, prima con un colpo di testa alto sopra la traversa e poi con un mancino largo di poco. Il neo entrato Sansone si presenta con un destro dal limite respinto dalla difesa granitica. Anche Oudin, al settantunesimo, cerca il jolly dalla distanza, leggera deviazione e Milinkovic che para facile a terra. Nel finale l’assedio giallorosso è sterile, i palloni messi in mezzo sono decine ma non trovano mai l’uomo giusto al momento giusto. Il match si chiude così sullo 0-1.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite della Roma, domenica 5 alle 18. Il mercoledì prima, nel frattempo, per i giallorossi sarà sfida al Parma in Coppa Italia.

