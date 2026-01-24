LA CRONACA – Il Lecce gioca, la traversa e Provedel si oppongono. Con la Lazio è pari

Un ottimo Lecce torna a fare punti ma non gol, fermato dalla Lazio sullo 0-0. Risultato che certamente non rende merito ad una squadra, quella giallorossa, che avrebbe meritato di più, fermata dalla traversa e dalle solite imprecisioni offensive. La classifica torna a muoversi, con un punto guadagnato su Pisa e Fiorentina.

Di Francesco torna al 4-2-3-1 e ritrova Danilo Veiga in difesa a destra e Banda in attacco a sinistra. Per Sarri 4-3-3 e tridente Cancellieri-Dia-Zaccagni. Ad inizio gara il Lecce prova ad aggredire la Lazio. Così dopo due minuti Pierotti si incunea in area avversaria, diagonale destro e deviazione di un difensore al lato. I giallorossi si rendono pericolosissimi due volte in un minuto al diciottesimo: Coulibaly da fuori chiama Provedel alla prodezza, l’azione continua e da Ramadani a Pierotti che di destro gira alto. Al 39′ Lecce sfortunatissimo quando il destro dal limite di Ramadani coglie in pieno la parte inferiore della traversa per poi tornare in campo.

Nella ripresa il primo a provarci è Danilo Veiga su punizione, palla nettamente alta al 49′. Prima incursione Lazio cinque minuti più tardi, un’imbucata di Zaccagni per Dia su cui è bravo Falcone a respingere in uscita bassa. Al 65′ percussione giallorossa con altro tiro dal limite di Ramadani, stavolta decisamente fuori misura. Cinque minuti più tardi anche il neo entrato Cheddira va al tiro, destro forte ma largo di pochissimo. Al settantaquattresimo punizione di Sottil battuta con Provedel attento a respingere lateralmente. All’88’ prima Gandelman manca da due passi la deviazione vincente, poi sul capovolgimento di fronte Taylor dal limite conclude al lato. Nel recupero Siebert di testa su azione di corner, palla deviata ancora in angolo. E’ l’ultima azione del match che si conclude 0-0.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Torino, domenica 1 febbraio alle 12.30.