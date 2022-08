LA CRONACA – Il brivido e poi super Strefezza. Con l’Empoli per il Lecce c’è il primo punto

Termina con un pareggio la prima sfida del Lecce con una diretta concorrente, l’Empoli, che impone il pari al Via del Mare. Una “x” comunque di rimonta per i giallorossi, che calciano in porta più degli avversari giocando una partita di rimonta. Per i salentini arriva così il primo punto in campionato.

Baroni conferma il 4-3-3 e fa esordire subito Pongracic in difesa, riproponendo la solita mediana e preferendo Banda a Di Francesco in avanti. Per Bertolini, che sostituisce lo squalificato Zanetti, è invece 4-3-1-2 con Baldanzi trequartista a sorpresa. Nel primo tempo è il Lecce che prova a rompere gli indugi dopo una bella azione corale che ha portato prima al cross di Banda e poi al destro potente di Strefezza bloccato a terra da Vicario. Risposta empolese sul destro di Lammers, che cinque minuti dopo si gira bene calciando ampiamente alto. Sul capovolgimento di fronte Gallo insidioso con un tiro-cross respinto sul secondo palo da Parisi. Ed è proprio il terzino toscano a sbloccare il match al minuto 22, quando ruba palla Strefezza, avanza indisturbato e batte Falcone complice la deviazione decisiva di Baschirotto. Reazione salentina subito dopo con una punizione di Strefezza respinta di pugno da Vicario. Più pericoloso l’italo-brasiliano al trentatreesimo; si gira bene verso l’interno anche se poi colpisce debolmente tra le braccia del portiere biancazzurro. L’Empoli vola sui terzini e stavolta è Stojanovic ad impensierire Falcone, che quando è il 36′ devia in angolo. Al quarantesimo ecco il pari giallorosso: Strefezza lancia Banda e ne riceve il passaggio preciso, scaricando sotto l’incrocio il pallone del pari.

Ripresa e ancora Strefezza al tiro dal limite al 47′: mancino forte ma impreciso e palla al lato. Empoli pericolosissimo due volte a cavallo del cinquantesimo, prima con il diagonale di Baldanzi respinto di piede da Falcone, poi col mancino di Marin alto di non molto. Ancora Banda scatenato due minuti dopo: il suo diagonale di sinistro va sull’esterno della rete. Solo un prodigioso Vicario dice di no ancora al zambiano al sessantesimo dopo un diagonale destro potente diretto sul primo palo. Poi è la volta di Askildesn, che al 67′ tira di destro da fuori nettamente al lato. Nel finale di gara è arrembaggio Lecce alla ricerca del gol da tre punti, ma non si va oltre il colpo di testa di Listkowski al lato di poco. E’ 1-1 conclusivo.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Napoli, mercoledì alle 20.45.

