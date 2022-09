LA CRONACA – Gonzalez risponde a Sensi, Lecce-Monza è pari. Ma ai giallorossi manca un rigore

Terzo pareggio in sei partite per il Lecce, costretto sul pari 1-1 da un Monza giunto nel Salento con il solo obiettivo di non perdere ancora. Giallorossi a bassi ritmi nella prima frazione, per poi dominare la ripresa mancando a più riprese il bis complice la condotta arbitrale. La classifica dice quartultimo posto a quota tre lunghezze.

Baroni cambia meno del solito gli elementi suo 4-3-3, scegliendo Pongracic e Pezzella in difesa ed Helgason a centrocampo. Per Stroppa dà forfait Petagna ed è 3-5-2 con tandem Dany Mota-Caprari. Equilibrio ma Lecce più propositivo nelle battute iniziali, in cui si registra solo una conclusione di Banda all’ottavo respinta dalla difesa biancorossa. Al 14′ salentini ad un soffio dalla marcatura con il colpo di testa di Baschirotto al lato di un nulla. Ci riprova Banda due minuti dopo: il suo tiro cross è al lato di pochissimo. Intorno alla mezz’ora ancora Banda apparecchia per Di Francesco che da due passi non trova la deviazione vincente. Al 35′ a sorpresa il Monza la sblocca con una prodezza di Sensi su calcio di punizione che supera di pochissimo la barriera. Il Lecce abbozza una reazione, si avvicina alla porta di Di Gregorio ma di fatto non calcia mai in porta.

La reazione arriva invece prontissima nella ripresa e porta la firma del neo entrato Gonzalez che la insacca. E’ il minuto 48 ed il colpo vincente dello spagnolo arriva a scaraventare in rete il tocco a ritroso di Ceesay dopo ennesima grande azione di Banda. Il Lecce è più aggressivo ed avanza il proprio raggio d’azione, impensierendo Di Gregorio solo con traversoni non irresistibili. Al 72′ il Via del Mare si infuria: punizione di Bistrovic e netto tocco di braccio di Molina, ma il VAR non richiama Pairetto. Nel finale è assedio giallorosso e Di Gregorio compie due prodezze a cavallo del 91′, prima sul colpo di testa di Gonzalez e poi sulla girata di mancino di Colombo. E’ 1-1 finale.

Nel prossimo turno per il Lecce anticipo del venerdì in trasferta sul campo della Salernitana alle 20.45.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA