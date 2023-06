LA CRONACA – Falcone para, Colombo fa centro: Lecce batte Monza, è salvezza in Serie A!

È tripudio giallorosso nella penultima giornata di campionato: Lecce batte Monza 0-1 ed è salvezza in Serie A! I salentini soffrono ma si prendono i tre punti e, complici i risultati delle rivali, si prendono la matematica permanenza con una giornata d’anticipo.

Baroni non riesce ancora a recuperare Hjulmand e nel suo 4-3-3 ripropone Blin in regia con inserimento di Askildsen come mezzo destro. Per Palladino è 3-4-2-1 e Dany Mota-Caprari alle spalle di Petagna. Equilibrio ad inizio match, con il Lecce che si propone più spesso senza però riuscire a trovare la precisione. Grande opportunità giallorossa al quarto d’ora: da Banda a Strefezza, conclusione ribattuta e poi Askildsen tutto solo manda alto di sinistro. Ancora Banda insidioso tre minuti più tardi, tiro-cross per Ceesay e pallone deviato alto da Pablo Marì. I brianzoli provano ad avanzare il proprio raggio d’azione insistendo con il possesso palla, con il Lecce che controlla. Al 38′ ci riprovano sia Banda che Strefezza, in entrambi i casi la difesa locale respinge. Poche emozioni e parità poi fino all’intervallo.

Nella ripresa poi un Monza più aggressivo in avanti, anche se la prima conclusione verso la porta di Falcone giunge soltanto al 61′ con una punizione di Caprari alta di non molto. Seguono due pericolosissimi contropiede di marca Lecce, entrambi vanificati da Banda che scivola al momento della giocata. E lo zambiano la combina grossa al minuto 82, perdendo un sanguinoso pallone che porta alla ripartenza di Colpani, abbattuto da Baschirotto (ma il fallo è dubbio) in area: è rigore, ma Falcone è eroico e si oppone dagli undici metri a Gytkjaer. Sembra una gara indirizzata verso il pareggio, ma all’ultimo minuto Colombo si prende un corner, dopo la battuta Gytkjaer fa fallo di mano ed ancora il 9 del Lecce dagli undici metri realizza lo 0-1 che vale la salvezza.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Bologna.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA

(archivio Coribello/SalentoSport)