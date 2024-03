LA CRONACA – Esordio di Gotti ed è subito hurrà! Autogol e sofferenza, il Lecce espugna Salerno

Parte nel migliore dei modi la nuova era del Lecce targata Luca Gotti, che bagna la prima con un successo 0-1 sul campo della Salernitana. Partita di grande sofferenza dall’inizio alla fine per una squadra ridisegnata dal neo tecnico per non rischiare eccessivamente, ed infatti i pericoli arrivano ma in modo meno netto che in altre gare. La classifica torna così a sorridere ed i salentini guadagnano su Empoli, Cagliari e Udinese.

Gotti per il suo match d’esordio sorprende schierando i suoi con un 4-2-3-1 che prevede Piccoli ala sinistra e Oudin trequartista centrale. Liverani conferma il 4-3-1-2 con in avanti il tandem Tchaouna-Weissman. L’inizio di gara è di marca granata. Sono i locali a cercare di creare di più, insidiosi subito con un colpo di testa alto di Tchaouna. L’attaccante campano è più insidioso appena prima del quarto d’ora, costringendo di testa Falcone alla respinta di pugno. Il Lecce prova così ad alzare la pressione nell’avanzata seguente, quando libera il destro di Piccoli ampiamente al lato. Diciannovesimo minuto ed alla prima avanzata collettiva l’undici di Gotti fa centro: cross dalla destra di Gendrey e tiro al volo di Almqvist deviato prima da Krstovic e poi da Gyomber che beffa Costil. Reazione locale e altra conclusione insidiosa di Tchaouna che costringe Falcone alla respinta bassa in corner. Alla mezz’ora si rivede il Lecce quando il cross di Gallo trova la deviazione volante di Almqvist, debole e tra le braccia del portiere di casa. Il duello si ripete due minuti dopo, quando lo svedese calcia da fuori e l’estremo francese si distende in presa. Al 34′ punizione di Basic, palla alta di non molto. Decisivo Falcone al minuto 42: cross di Candreva, sponda di Manolas e zampata di Maggiore su cui c’è la manona del portiere in opposizione. Nell’ultima occasione della prima frazione, girata di Pongracic deviata in corner dalla retroguardia granata.

La ripresa prende il via con ancora Tchaouna a farsi vedere dalle parti di Falcone con un colpo di testa alto. Al terzo giro di lancette diagonale forte di Piccoli e Costil blocca a terra. Tre minuti dopo Almqvist sugli sviluppi di un corner manda alto da buona posizione. Al quarto d’ora cross di Gendrey per la testa di Dorgu, palla alta sopra la traversa. Più pericoloso Krstovic sette minuti più tardi nel deviare, comunque alto, il traversone teso di Dorgu. Doppia decisiva parata di Falcone a cavallo della mezz’ora, quando il portierone giallorosso è decisivo prima su Simy e poi sul destro da fuori di Gomis. Al 42′ Ramadani da fuori, blocca in due tempi Costil. Nel finale tentativo di assedio granata ma i giallorossi resistono. È successo 0-1.

Ora la sosta per le nazionali, poi il Lecce ospiterà la Roma nel lunedì di Pasquetta.

