LA CRONACA – Due traverse ed un super Dragowski fermano il Lecce. Con lo Spezia è parità

Non riesce al Lecce l’impresa di ottenere per la prima volta quattro vittorie di fila in Serie A, venendo bloccato per 0-0 dallo Spezia nella prima trasferta del 2023. Un match equilibrato ma un punteggio che avrebbe meritato di vedere i giallorossi esultare alla luce del maggior numero di palle gol create. Ma il punto vale comunque oro visto che consente ai salentini di tenere a distanza gli Aquilotto e le altre inseguitrici.

Baroni conferma il 4-3-3 e, come previsto, è Maleh a prendere il posto di Hjulmand con accentramento di Blin. E’ 3-5-2 invece per Gotti che a sorpresa ritrova in extremis Dragowski tra i pali dopo il lungo infortunio. Gran bell’inizio del Lecce, che pressa gli avversari sfiorando il gol già al quarto con un destro a giro di Strefezza, quest’oggi capitano, che impegna il portiere polacco. Due minuti ed ancora Dragowski attendo sul mancino, ben più centrale, di Colombo. La sfortuna si accanisce sui giallorossi al minuto 12: corner di Strefezza, grande stacco di Blin che coglie la traversa così come Gonzalez sulla ribattuta. Primo tentativo spezzino al sedicesimo con un colpo di testa di Bastoni alzato in corner da Falcone. Più pericoloso Nzola al 24′: cross dalla sinistra di Bourabia per la testa dell’angolano che sfiora la traversa. Ci riprova Gonzalez, sempre su azione da corner, quando è il trentasettesimo con una gran girata che trova il solito Dragowski pronto a deviare ancora.

Lecce aggressivo anche ad inizio ripresa con alche qualche rischio difensivo di troppo come al 48′, quando Nzola si invola in contropiede e chiama Falcone alla parata. Risposta giallorossa con un altro siluro da fuori di Strefezza che al cinquantaduesimo trova la risposta in corner di Dragowski. Nuovamente Nzola cinque minuti dopo, stavolta con una conclusione a giro nettamente alta. Bisogna attende l’82’ per trovare una nuova conclusione, quella di Banda che di testa non va lontano dalla marcatura deviando al lato. Nel finale le emozioni calano complice la pioggia battente ed il match si chiude così sullo 0-0.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà tra le mura amiche il Milan, sabato alle ore 18.

