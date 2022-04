LA CRONACA – Coda fa 100 in B e il Lecce torna a gioire. Successo fondamentale con il Frosinone

Il Lecce torna a vincere e lo fa in uno scontro diretto fondamentale come quello con il Frosinone, battuto 1-0. I salentini giocano bene ed avrebbero sicuramente meritato un successo più largo rispetto a quello con in minimo scarto che ha tenuto in dubbio la sfida fino al termine dell’incontro. Giallorossi attualmente secondi un punto sotto la Cremonese capolista.

Baroni per il suo 4-3-3 preferisce Bleve a Plizzari tra i pali e ritrova dall’inizio Gallo, Gargiulo e Di Mariano, cambiando quindi tutto il treno mancino rispetto all’ultima gara. Stesso modulo per Grosso, che in avanti ha coperta corta e sceglie Canotto, Ciano e Zerbin. Grande equilibrio nella prima fase di gara, in cui è comunque il Lecce a cercare maggiormente le azioni offensive pur non rinunciando al possesso palla. La prima occasione è però già di quelle gigantesche e capita al quarto d’ora sul piede di Di Mariano che, perfettamente imbeccato da Coda, trova prima la risposta di Minelli e poi l’esterno della rete. Passano dieci minuti e buona azione sulla destra del Lecce, tocco di Gargiulo per Hjulmand e destro forte deviato in corner. Al 37′ cross teso di Gallo che trova libero Strefezza, il cui colpo di testa è poco alto sopra la traversa. I giallorossi insistono e trovano il gol del vantaggio al 40′ con bomber Coda, perfetto nel deviare di testa all’angolino il cross a rientrare di Di Mariano. Nel recupero l’unica conclusione del primo tempo frusinate con il pessimo destro di Ricci che, da buona posizione, calcia al lato di parecchio l’ottimo appoggio di Zerbin.

Ripresa e Frosinone leggermente più intraprendente nel creare grattacapi ad una comunque attenta retroguardia salentina. Così solo al 58′ Ciano riesce a liberarsi per il tiro da fuori, che termina nettamente alto sopra la traversa. Al 62′ gran contropiede giallorosso sull’asse Calabresi-Strefezza che serve Coda, il cui mancino è largo di poco. Nemmeno sessanta secondi e il Lecce ruba palla con Bjorkengren che serve Faragò, il suo destro è stoppato in extremis. Fondamentale Hjulmand sul capovolgimento di fronte ad opporsi al tiro a botta sicura di Novakovich, immolandosi in modo decisivo. Clamorosa doppia opportunità giallorossa al minuto settantacinque: Di Mariano scappa in profondità, supera Minelli ma si vede respingere il pallone sulla linea da Cotali. L’azione continua e Strefezza serve Coda che tira a botta sicura trovando la respinta della difesa ospite. Nel finale Lecce in controllo e zero rischi occorsi fino al fischio finale.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite della Ternana, martedì alle 19.

(foto: il gol-vittoria di Coda – ph Coribello/SalentoSport)