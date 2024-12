LECCE – Infrasettimanale in Primavera, un gol di Agrimi stende il Torino

Il Lecce Primavera cancella subito la sfortunata prova di Genova battendo il Torino nel turno infrasettimanale di campionato. A decidere il match giocato stamani al Deghi Center è stato un gol di Matteo Agrimi, il primo in campionato, dopo che il Lecce aveva sbagliato un calcio di rigore con Bertolucci in avvio di ripresa (parato del portiere granata).

Nel primo tempo ottimo impatto dei giallorossi, più volte vicini al gol con Delle Monache (diagonale sul fondo), Kovac (tiro rimpallato dal limite), poi Bertolucci e ancora Delle Monache, ma la grande occasione è stata del Torino con Kruzanowski che si vede respingere il tiro a botta sicura, sotto misura, dal portiere di casa Rafaila. Prima del riposo ancora Bertolucci, oggi abbastanza impreciso, si divora il gol del possibile pareggio.

In avvio di ripresa, come sopra anticipato, rigore sbagliato dal centravanti francese, poi il gol di Agrimi al 57′ che approfitta di una corta respinta di un difensore granata e mira l’angolino battendo Plaia. Il Toro reagisce e sfiora il pari prima con Mullen, palla salvata sulla linea da un difensore giallorosso. Titolare anche McJannet che, in prima squadra, non ha ancora trovato la gioia dell’esordio: alla mezzora è Plaia a opporsi alla conclusione dell’irlandese. Nei minuti finali il Lecce si difende bene rischiando poco e nulla, portando a casa un’ottima vittoria.

Con i tre punti odierni, la squadra di Giuseppe Scurto tocca quota 21, portandosi decisamente più vicina alla zona playoff che a quella playout. Ultimo turno dell’anno domenica mattina in casa della Sampdoria alle ore 10.

—

IL TABELLINO

LECCE-TORINO 1-0

RETI: 57′ Agrimi

LECCE (4-3-3): Rafaila – Addo (46′ Pejazic), Esposito, Pehlivanov, Ubani – McJannet, Gorter, Kovac; Delle Monache (83′ Minerva), Bertolucci (83′ Kodor), Agrimi. A disp. Verdosci, Russo, Yilmaz, Metaj, Pacia, Perrone, Zanotel, Denis. All. Scurto.

TORINO (3-5-2): Plaia – Olsson, Mendes, Bianay (66′ Cacciamani) – Zaia (79′ Djalo), Sabone (79′ Bonadiman), Liema (66′ Acar), Mullen, Krzyzanowski – Perciun (53′ Franzoni), Gabellini. A disp. Siviero, De Sole, Rossi, Mahari, Raballo, Dimitri. All. Tufano.

ARBITRO: Maria Marotta di Sapri.

NOTE: ammoniti Gorter (L), Mulle, Gabellini, Mendes (T).