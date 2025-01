LECCE – Infortunio Marchwinski, pesantissimo l’esito degli esami strumentali

Non sembra voler terminare la sfilza d’infortuni che sta colpendo, quest’anno, i calciatori dell’Unione Sportiva Lecce.

Ieri la notizia del nuovo infortunio a Filip Marchwinski, stavolta decisamente più serio dei precedenti.

La nota della società: “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Filip Marchwiński, a seguito dell’infortunio occorso durante la seduta di rifinitura di ieri, si è sottoposto a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce che ha evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio destro. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni”.

Un infortunio del genere necessita di diversi mesi per guarire. Si può affermare, dunque, che la stagione di Marchwinski (che non è mai iniziata, dato che ha messo insieme due presenze in Coppa Italia e un quarto d’ora in campionato alla prima giornata) potrebbe già essere finita.