LECCE – Helgason: “Gotti mi disse che ero fuori lista, mi motivò per far cambiare idea a Giampaolo”

Thorir Helgason, da Piazza Giallorossa su Telerama, ha parlato del recente passato e del suo presente che, attualmente, lo vede come uno dei punti di forza del Lecce targato Giampaolo.

“A Cagliari avevo il compito di fare pressing su Mina e di portare palla facendo salire la squadra. Ci sono stati dei momenti in cui ero solo a fare pressing e la squadra non mi ha seguito, non abbiamo pressato bene. Da una partita così c’è tanto da imparare, nel secondo tempo dovevamo essere più compatti. Il mio ritorno a Lecce? Gotti mi ha detto in maniera rispettosa che sarei andato fuori lista perché conosceva meglio i giocatori già presenti in rosa. Questa per me è stata una motivazione, ho tenuto la testa alta e mi sono impegnato per far cambiare idea a Giampaolo. Mi piace particolarmente il mio ruolo attuale, mi piace tenere palla tra i piedi e cercare il passaggio filtrante. Penso di avere molti margini di crescita, c’è sempre qualcosa su cui migliorare e lavorare. Penso di avere un buon tiro e voglio lavorare su quello, fare più gol e tirare più spesso. Il mister mi ha visto allenarmi particolarmente bene e ha deciso di inserirmi in lista. Il rinnovo? Non vedo l’ora di poterne parlare in estate con Corvino e i miei procuratori. Dorgu? Ci ha detto qualcosa, ma resta tra di noi. L’Inter? Gara difficilissima, dobbiamo vincere i duelli sul piano fisico e le seconde palle. Nel momento in cui avremo l’opportunità, dovremo essere incisivi in zona gol”.