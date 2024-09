LECCE – Gotti: “Cosa salvo? Non molto. Ho visto gente in difficoltà, non che non si è impegnata”

Luca Gotti, in sala stampa, ha spiegato il ko del Lecce subito dal Sassuolo.

“Turnover? La partita di venerdì col Milan è troppo ravvicinata, dovevo fare i conti con questo aspetto e col recupero della partita col Parma che ci ha lasciato degli strascichi addosso. Abbiamo tanti ragazzi con poca esperienza, partite del genere non le vuoi perdere ma io le devo usare come momento di crescita. Pierotti? Si era fatto male al 30′ e zoppicava ma mi ha chiesto di continuare a giocare. Banda? Era previsto che facesse solo 45 minuti. Rafia mediano? Il suo ruolo ideale è il play in un centrocampo a tre, giocare a due è cosa diversa ma si usano queste partite per capire se certe cose si possono replicare in campionato. Hasa? Mi è spiaciuto farlo giocare così poco. Marchwinski? Deve adattarsi all’intensità di gioco del campionato italiano. Cosa salvo? Non molto, a molti ragazzi che oggi hanno giocato rimarrà addosso il non essere riusciti a sfruttare appieno le occasioni. Non ho visto gente che non si impegnava ma che aveva qualche difficoltà“.