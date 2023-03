LECCE – Giudice sportivo, due giallorossi salteranno Empoli

Ci saranno due defezioni nel Lecce che affronterà l’Empoli alla ripresa del campionato. Sono, infatti, scattate, in automatico, le squalifiche per Samuel Umtiti e Youssef Maleh, dopo le ammonizioni ricevute in Fiorentina-Lecce di domenica scorsa. Il dettaglio delle decisioni del Giudice sportivo:

CALCIATORI – Due giornate di squalifica (oltre ammonizione e ammenda di 5mila euro) a Danilo D’Ambrosio (Inter); una giornata (oltre ammonizione e ammenda di 10mila euro) per Leandro Paredes (Juventus) e Bryan Cristante (Roma); una giornata (oltre ammenda di 15mila euro) per Adam Marusic (Lazio); una giornata per Roger Ibanez (Roma), Diego Coppola (Verona), Armando Izzo (Monza), Youssef Maleh (Lecce), Gianluca Mancini (Roma), Rodrigo (Udinese), Bram Johan Nuytinck (Sampdoria), Mbala Nzola (Spezia), Nehuen Perez (Udinese), Matteo Pessina (Monza), Adrien Rabiot (Juventus), Walace Souza Silva (Udinese), Samuel Umtiti (Lecce). Tra i diffidati, Alexis Blin (Lecce).

ALLENATORI – Una giornata e 15mila euro per Andrea Sottil (Udinese); una giornata e diecimila euro per Luis Nuno Santos (Roma). Altri tecnici: una giornata per Marco Ianni (Lazio).

AMMENDE – In relazione ai cori beceri e offensivi, di matrice religiosa, emessi dalla Curva Nord della Lazio in occasione del derby di Roma, il Giudice sportivo deciderà entro il 4 aprile prossimo; ammenda di 8mila euro all’Inter; 6mila alla Lazio; quattromila ad Atalanta e Roma; tremila a Bologna e Roma; duemila a Salernitana e Udinese.