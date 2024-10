LECCE – Gioiellini sotto chiave: prolungamenti contrattuali per Berisha e Dorgu

Il Lecce prolunga i contratti di due dei suoi gioiellini, emersi dalla Primavera e gradualmente ormai parti integranti della prima squadra. Nuovo termine di scadenza per il contratto che lega il club alle prestazioni di Medon Berisha sarà il 30 giugno 2028 ; quello di Patrick Dorgu, invece, scadrà il 30 giugno 2029. Entrambi avevano sottoscritto un contratto con scadenza 30 giugno 2027.

Dorgu fu prelevato nel 2022/23 dal settore giovanile del Nordsjaelland, club danese, e, nella prima annata in Primavera, giocò 38 partite ufficiali, segnando quattro reti e vincendo lo Scudetto di categoria, saltando in prima squadra nella scorsa stagione, esordendo con Roberto D’Aversa e collezionando 32 presenze in A (con due gol) e due in Coppa Italia.

Stesso percorso per Berisha, prelevato dal settore giovanile dello Young Boys a metà stagione 2021/22 per farlo esordire in Primavera, vincendo lo Scudetto, insieme a Dorgu, nella stagione 2022/23 ed esordendo in prima squadra in Serie A sempre con D’Aversa, nel febbraio di quest’anno.

Sia Dorgu (classe 2004), sia Berisha (classe 2003) fanno parte del giro delle prime squadre nazionali dei loro Paesi, Danimarca e Albania. Sull’esterno danese, soprattutto, si sono accumulate – e si stanno accumulando – voci di mercato che riportano interessamento di grandi club, ultimo dei quali il Milan.