LECCE – Giochi del Mediterraneo, il Via del Mare sarà interamente al coperto. Sticchi: “Un risultato clamoroso”

Lo stadio Via del Mare sarà interamente coperto con lo stanziamento dei fondi per il rifacimento e la ristrutturazione degli impianti in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026. La notizia di ieri è che, oltre ai primi undici milioni di euro già autorizzati, se ne aggiungono altri 25 che consentiranno, pertanto, la totale copertura dei posti a sedere e un completo restyling della struttura. Ora il provvedimento passerà al vaglio della Corte dei Conti e poi, in caso di riscontro positivo, si passerà all’apertura delle gare d’appalto. In totale, per gli impianti delle province leccesi, brindisine e tarantine, sono a disposizione circa 275 milioni di euro per la realizzazione delle opere necessarie.

Saranno coinvolte le città e cittadine di Taranto, San Giorgio Ionico, Torricella, Statte, Castellaneta, Massafra, Crispiano, Montemesola, Fasano, Conversano, Martina Franca, Grottaglie, Brindisi, Francavilla Fontana, Lecce.

Ovviamente entusiasta il presidente giallorosso, Saverio Sticchi Damiani: “Speravo, sin dall’inizio, che i Giochi del Mediterraneo potessero rappresentare un’opportunità per un profondo riammodernamento del Via del Mare, fino a sognare la copertura totale del nostro impianto, che lo renderà più moderno, funzionale, accogliente e fruibile per i nostri tifosi. Grazie allo sforzo di tutte le Istituzioni, con cui in questi mesi ho avuto un confronto costante e sempre costruttivo, siamo riusciti ad ottenere un risultato clamoroso per la nostra città che ci consentirà sia di avere un impianto all’avanguardia, sia anche di ospitare un evento sportivo di prestigio internazionale. Un sentito ringraziamento al ministro Raffaele Fitto e al commissario straordinario Massimo Ferrarese per la sensibilità istituzionale dimostrata e l’impegno profuso ed ai ministri Andrea Abodi e Giancarlo Giorgetti per il fondamentale apporto nel perfezionamento dell’iter, d’intesa con la Regione Puglia”.