LECCE – Giampaolo: “Tre punti importanti, le partite bisogna sempre giocarle”. Complimenti a Berisha e Coulibaly

Marco Giampaolo nella conferenza stampa post Lecce-Monza.

“Cura Giampaolo? Non mi illudo mai di nulla e non do niente per scontato, non c’è alcuna certezza ora, poi vedremo a maggio. Oggi era una partita pesante, sono tre punti importanti ma di partite ne dobbiamo vincere altre per raggiungere il nostro obiettivo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Ora andiamo a casa e riposiamo, domani ripartiamo. Ai miei ho detto che giochiamo sempre scontri diretti, o con le nostre pari o con le squadre di alta classifica, dobbiamo essere mentalmente forti per affrontare ogni partita nel migliore dei modi, le partite bisogna giocarle, poi si può anche perderle ma bisogna giocarle. Krstovic e Dorgu sono stati bravi a mettersi gli errori ale spalle. Il Via del Mare oggi ci ha spinto, si sente l’adrenalina, ogni volta che c’è mezza possibilità la gente ci spinge e questo è un valore che non va disperso, l’inerzia a volte la cambia il pubblico. Nel primo tempo abbiamo speso tanto, nel secondo, complice anche la qualità del Monza, siamo un po’ calati e abbiamo dovuto soffrire. Non abbiamo mollato e siamo stati lì a lottare. Berisha? Un giocatore completo, l’unico ora ad avere certe caratteristiche, nel nostro centrocampo uno così ci deve stare. La fase difensiva si fa anche tenendo palla, ecco perché ho messo Helgason e Rebic, se metti centrocampisti e difensori ti consegni all’avversario. Berisha è il centrocampista più geometrico che abbiamo, è fuori Pierret e anche lui ha certe qualità. Coulibaly? Oggi ha giocato in un modo diverso dal solito, si è messo lì e ha fatto bene. Non so nemmeno che voce abbia, è silenzioso e lavora, ha fatto benissimo e sono soddisfatto per l’atteggiamento dei miei, devo sempre spronarli a fare un passaggio in più”.