LECCE – Giampaolo: “Serve un salto di qualità a livello di personalità. Rebic? Caduto nella trappola”

Le parole di Marco Giampaolo nel post-tracollo del suo Lecce a Cagliari.

“Sino al gol è stata una buona partita, non siamo ripartiti male. Il gol dell’1-1 è dovuto a una gestione palla che dobbiamo saper fare. Non ti puoi far condizionare dagli eventi della gara e anche dal pubblico, devi saper resistere. Noi in trasferta ci sappiamo stare poco e dobbiamo crescere sotto questo punto di vista. Per la prossima non so chi recupererò, dovrà fare i conti con chi ci sarà ma il problema non è questo. Bisogna capire che si deve fare un salto di qualità a livello di personalità, autostima e maturità, questa è la cosa più importante e determinante. Il Lecce lotterà sino alla fine ma quest’aspetto dobbiamo migliorarlo. La squadra comunque ha corso e si è impegnata, dobbiamo migliorare la capacità di non farci travolgere dalla prima goccia di pioggia. Ci manca qualcuno? Ne prendiamo atto e andiamo a giocare sempre per fare risultato, fa parte del percorso, ma abbiamo vinto e perso con giocatori che mancavano. Ogni discorso va ponderato, il mercato del club non è compito mio. Rebic? Per me è titolare, abbiamo tre attaccanti con Krstovic e Burnete, una squadra di Serie A non può avere un solo attaccante, abbiamo quattro esterni e tutti devono essere competitivi. Con undici titolari in A sei morto, hai bisogno di 15 o 20 giocatori tutti dello stesso livello. Rebic mi aspetto che dia il suo contributo o faccia il massimo, oggi è caduto nella trappola dell’espulsione. Sulle individualità c’è poco da dire. Ora il dato che mi interessa è la capacità di gestire l’ambiente, e sottolineo ambiente. Lo dico a voi per mandare un messaggio anche agli altri”.