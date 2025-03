LECCE – Giampaolo: “Serve più coraggio in attacco. Complessivamente abbiamo fatto bene, nulla da rimproverare”

Marco Giampaolo dalla sala stampa del “Franchi” e ai microfoni Dazn.

“Cosa mi fa arrabbiare della sconfitta? La squadra c’era, era competitiva e poteva giocarsela alla pari. Pensavo di infondere fiducia alla squadra e di uscire con un risultato positivo. Mi sono arrabbiato su qualche errore tecnico. Abbiamo sempre cercato di fare la partita, mettendoci anche a rischio contropiede, assumendoci qualche responsabilità, cosa che potevamo fare meglio nel primo tempo. Doveva esserci più coraggio nelle scelte offensive, qualche situazione nella ripresa l’abbiamo creata e complessivamente abbiamo giocato bene. A quanti punti ci si salva? Non faccio tabelle. Poco coraggio? Ho messo Rebic, Helgason, Morente, giocando in maniera diversa rispetto al solito, cercando di smuovere le acque perché sentivo la fiducia e la possibilità di rischiare qualche giocatore in più. La squadra mi ha dato la sensazione che ciò si poteva fare. Sterilità offensiva? Lavoriamo per migliorarci, penso solo a essere competitivo in ogni partita, l’importante è tenerle vive sino alla fine, se perdi tre o quattro a zero è un problema, ma oggi non posso rimproverare nulla, la squadra ha fatto quello che doveva, il risultato è negativo e andiamo avanti con pazienza. Nel primo tempo potevamo dare di più. Nell’intervallo ho chiesto alla squadra di non perdere la partita e ce la siamo giocata meglio rispetto ad altre trasferte, dando tutto. Dobbiamo capire quando consolidare il gioco e quando costruire, è un aspetto che va migliorato. Bisogna capire bene quando provare ad affondare. Quindi partite senza gol? Sono numeri, dobbiamo lavorare per migliorare queste cose, tirando il massimo dal nostro parco attaccanti e cercando di essere più solidi”.