LECCE – Giampaolo dritto al punto: “Il rigore? Da arresto, il Var non deve intervenire. Noi poco brillanti e lucidi”

Non le manda a dire Marco Giampaolo in sala stampa dopo l’assurdo rigore fischiato all’Udinese che è stato sufficiente ai friulani per sbancare Lecce.

“Ho rivisto diverse volte l’episodio e non è mai rigore, non capisco la chiamata del Var. Non è nemmeno un rigorino, è nulla, è assurdo. È solo una fase di gioco, che roba è? È da arresto. Guida al Var è arbitro di livello, sono sorpreso. Ho detto qualcosa all’arbitro e anche a Doveri ma cosa ti possono rispondere? Diranno che avranno preso una cantonata. Il Var non deve intervenire lì. L’arbitro ha fatto molta fatica ad arbitrare. Resta complicato commentare la gara. Abbiamo faticato a riprenderli, siamo stati meno reattivi di loro dal punto di vista fisico e sulla rapidità. Nel secondo tempo siamo un po’ migliorati restando in partita nonostante le difficoltà nel trovare le giuste uscite. La gara è fatta di tanti episodi, siamo stati poco brillanti e non in perfette condizioni. Loro hanno giocato con serenità, a noi è mancata brillantezza e un po’ di lucidità. Pierotti? Aveva un problema alla caviglia, ho preferito dare una chance a Karlsson. Né Rafia, né Berisha stanno al 100%, abbiamo perso Helgason in quel ruolo”.