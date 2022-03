LECCE – Gabriel, bene ma non benissimo. Tornano in gruppo Plizzari e Gargiulo: il report dall’Acaya

Il Lecce ha ripreso oggi a lavorare sul terreno sintetico dell’Acaya in vista del big-match di sabato col Brescia. Non ci sono, però, buone notizie dall’infermeria.

Gabriel, innanzitutto: il portiere si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Non un infortunio grave, né gravissimo, ma fastidioso, che lo terrà lontano dai campi per due o tre settimane. E ciò è un problema, viste le partite di grande caratura che attendono il Lecce nelle prossime giornate.

Bleve è tornato disponibile da poco dopo essersi, anche lui, infortunato e a Perugia è andata come è andata. La sua affidabilità non si discute e, la buona notizia di oggi, è che Plizzari è tornato ad allenarsi col resto del gruppo. Toccherà a mister Baroni, ora, scegliere il cavallo su cui puntare per la difesa della porta di sabato.

In gruppo anche Gargiulo che si candida quindi per una maglia da titolare. A parte, invece, hanno lavorato Di Mariano (fisioterapia), Faragò, Calabresi, Strefezza e Gendrey.

Domani mattina, altra seduta all’Acaya.

(foto: Gabriel, out per almeno un paio di settimane – ph Coribello/SalentoSport)