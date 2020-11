LECCE – “Esito indeterminato” al test molecolare per il Covid, Adjapong non parte con l’Under 21 azzurra

Salta la trasferta con la nazionale Under 21 per l’esterno del Lecce Claud Adjapong. Il calciatore, come comunica una nota della società giallorossa, “non è stato aggregato al gruppo della Nazionale Under 21, che è partito questa mattina alla volta dell’Islanda. Il difensore giallorosso è stato sottoposto, come tutto il gruppo dei nazionali, a test molecolare le cui risultanze hanno dato esito indeterminato e farà rientro in sicurezza a Lecce, dove effettuerà ulteriori accertamenti”.

L’Under 21 di Paolo Nicolato, oltre al match di domani in Islanda, dovrà anche affrontare il Lussemburgo, sempre in trasferta, domenica 15, e, infine, la Svezia a Pisa mercoledì 18, ultime tre sfide di qualificazione alla seconda fase degli Europei che si terranno, emergenza sanitaria permettendo, in Ungheria e Slovenia nel mese di marzo 2021.

Intanto domattina alle 11 sarà presentato, presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” del Via del Mare, lo spagnolo Pablo Rodriguez.