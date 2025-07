LECCE – Ecco la seconda maglia presentata da Danilo Veiga

Dopo aver ufficializzato prima e terza maglia nel giorni scorsi (QUI), il Lecce ha svelato la sua nuova seconda maglia per la stagione 2025/26, indossata nelle foto ufficiali da Danilo Veiga sul prato dello stadio Via del Mare. Si tratta di una divisa elegante, dallo stile sobrio ma fortemente identitario, che mantiene i colori sociali del club pur adottando il bianco come base dominante.

La casacca è infatti interamente bianca, con un raffinato pattern tono su tono a effetto camouflage, visibile sia sul fronte che sul retro. Al centro del petto spicca una banda orizzontale giallorossa, perfettamente bilanciata nei colori, con al centro il main sponsor “DEGHI”, in rosso su sfondo giallo. Al di sopra, in blu, è presente anche il logo “Betitaly Pay”, secondo sponsor commerciale. Il colletto è a “V” e riprende i colori sociali con una tripla bordatura: giallo, rosso e blu, gli stessi che decorano anche le maniche.

Sulla spalla destra è ricamato il logo “M908”, brand ufficiale dell’abbigliamento del Lecce, mentre sul lato cuore è cucito lo stemma del club, nella versione monocromatica blu e bianca, in linea con il design della divisa.

Anche i pantaloncini sono bianchi, impreziositi da inserti giallorossi sulle estremità. I calzettoni bianchi sono accompagnati da dettagli azzurri e rossi, a riprendere la palette cromatica della maglia.

Il retro della divisa porta in alto il nome del calciatore e sotto il numero, in blu. Sotto la numerazione campeggia il logo dello sponsor “dr Automobiles”. La fascia giallorossa continua anche sul retro, creando continuità visiva tra fronte e dorso. A nostro avviso, la bianca è la più bella delle tre sinora presentate; a seguire la rossa e la gialla.