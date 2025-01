LECCE – Doppio allenamento, in due ancora a parte

Doppia dose di lavoro oggi per Baschirotto e compagni sul terreno dell’Acaya. In vista di Cagliari-Lecce di domenica ore 15 non ci sono grosse novità a livello di infermeria. Anche oggi hanno lavorato a parte i soliti Medon Berisha e Antonino Gallo. Poche speranze di convocazione per il primo mentre per il secondo c’è qualche possibilità in più.

Gli infortunati di lungo corso come Hamza Rafia, Kialonda Gaspar e Lameck Banda hanno proseguito nel percorso di terapie concordato con la società.

Domani singolo allenamento al Via del Mare.

Tra i sardi recupera il difensore centrale Yerry Mina che sarà della partita dopo un lieve infortunio. In dubbio Zito Luvumbo: se non dovesse farcela, il suo posto potrebbe essere occupato dall’ex Lecce, Mattia Felici.