LECCE – Di Mariano: “Grazie De Rossi, ho ascoltato i suoi consigli per migliorarmi. Un sogno segnare sotto la Curva”

Sei presenze e quattro gol, arrivati nelle ultime tre partite. Non male come inizio per uno che, a Lecce, ci è cresciuto e che ci è ritornato con tanta voglia e speranza, come Francesco Di Mariano. L’esterno giallorosso è stato protagonista della conferenza stampa odierna.

“Un avvio del genere non me lo sarei aspettato. Nella mia prima esperienza qui a Lecce ero giovanissimo, avevo 17 anni e, negli ultimi due mesi di quella stagione, non ero quasi mai con la prima squadra perché sapevo di andare via. Quindi non ho vissuto quasi nulla, nell’ultima partita della finale playoff col Carpi, poi, non ero nemmeno allo stadio. Sono passati tanti anni, sono cresciuto tanto. L’anno scorso l’ho giocato da protagonista e ciò ha fatto sì che arrivassi qui con maggiore esperienza e determinazione. Venire a Lecce mi ha dato quello stimolo in più per riprovare a fare bene, come lo scorso anno, e di centrare i miei obiettivi. Baroni? Mi chiede di dare una mano in fase difensiva, cioè di interpretare il ruolo da esterno moderno che taglia, attacca la profondità e dà una mano dietro. Negli ultimi non ho giocato in grandissime piazze come clima e tifosi, ora ritorno dove ho vissuto la mia infanzia e sognavo di segnare sotto la Curva. La mia esultanza col segno della ‘L’? Dedicata a mio figlio Leonardo. La prima volta che venni a Lecce, ci arrivai da trequartista. Con gli anni, poi, nella Primavera della Roma, De Rossi (Alberto, ndr) ha visto in me altre qualità, come esterno offensivo, convincendomi a puntare l’uomo. Ho ascoltato il suo consiglio e ha avuto ragione, ora in campo mi trovo meglio. Affacciandoti nei campionati professionistici, ti devi completare, colmando le tue lacune. Io, prima, la fase difensiva non la facevo mai. Devi continuare a migliorare per arrivare e restare a certi livelli. CHi mi ha stupito di più dei miei compagni? Gendrey, non pensavo fosse un 2000, ma un 1995 o 1996…”.

(foto: F. Di Mariano, ph. Coribello/SalentoSport)