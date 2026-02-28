LECCE – Di Francesco: “Troppe ingenuità, i gol presi a Como ci servano da lezione”

Dopo il triplice fischio del match contro il Como, Eusebio Di Francesco interviene ai microfoni di DAZN per analizzare una sconfitta figlia di troppe disattenzioni individuali e collettive. Il tecnico del Lecce non usa giri di parole per descrivere gli episodi che hanno deciso la gara, ammettendo le proprie responsabilità ma sottolineando le ingenuità dei suoi: «Nel primo gol siamo scappati male: loro sono stati bravi, noi ingenui. Sul raddoppio, invece, Coulibaly è scivolato e non abbiamo corso all’indietro; in quei momenti non bisogna fermarsi mai».

Il momento di massima tensione nervosa per l’allenatore è arrivato in occasione della terza marcatura lariana, che ha di fatto chiuso i conti: «Il terzo gol è un’altra grande ingenuità, mi sono arrabbiato molto con i ragazzi. È un peccato perché avevamo approcciato bene la gara». Nonostante il passivo, Di Francesco analizza la prestazione con equilibrio, pur rammaricandosi per la facilità con cui la difesa è colata a picco: «Al di là della sconfitta, mi dispiace per il modo in cui abbiamo subito le reti. Il Como è forte, ma non abbiamo concesso tantissimo: abbiamo preso troppi uno-due con eccessiva facilità e nella ripresa non siamo riusciti a rientrare in partita».

Il ko del “Sinigaglia” deve ora trasformarsi in un monito per il prosieguo del cammino salentino: «Oggi ci deve servire da lezione», conclude il mister guardando già al prossimo impegno di campionato. «La settimana prossima dovremo preparare al meglio la sfida contro la Cremonese. Non possiamo permetterci ulteriori cali di concentrazione contro avversari di alto livello».