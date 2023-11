LECCE – Designato La Penna per Verona: sempre ko i giallorossi nei tre precedenti

Sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1 l’arbitro di Hellas Verona-Lecce, in programma lunedì alle 18.30. Il fischietto capitolino sarà coadiuvato da Berti della sezione di Prato e da Bottegoni della sezione di Terni, come assistenti arbitrali; da Ayroldi della sezione di Molfetta come quarto uomo; da Marini della sezione di Roma 1 al Var e da Maggioni della sezione di Lecco come assistente Var.

La Penna ha diretto due volte il Lecce in Serie A e una volta in Coppa Italia. In Serie A, è stato l’arbitro proprio dello scorso Verona-Lecce, finito 2-0 e giocato il 21 gennaio di quest’anno, una delle prestazioni più brutte del Lecce che fu di Marco Baroni, ora allenatore del Verona. Non ci furono decisioni arbitrali dubbie in quell’occasione.

L’altro precedente è Inter-Lecce 4-0 dell’agosto 2019, con Liverani sulla panchina giallorossa. In quell’occasione, La Penna espulse Farias (giustamente) per un fallaccio da dietro su Barella.

Il terzo e ultimo precedente riguarda la partita di Coppa Italia tra Genoa e Lecce dell’agosto 2018, chiusasi 4-0 con quattro gol di Piatek.

In totale, quindi, tre partite dirette e tre sconfitte per il Lecce.