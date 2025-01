LECCE – Definizione degli ultimi dettagli col Manchester per Dorgu. Ultime voci di mercato…

Lecce e Manchester United stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli sul trasferimento Oltremanica di Patrick Dorgu sulla base di 30 milioni fissi più altri 7,5 di bonus aggiuntivi. Proprio su quest’ultimo punto si sta trattando giacché il Lecce vorrebbe che fossero più facilmente raggiungibili. In genere i bonus sono legati sia alle prestazioni del calciatore (presenze, assist, gol), sia alle prestazioni del club a fine stagione (posizione in classifica, qualificazioni alle Coppe europee, ecc.).

Intanto sia Manchester United, sia Lecce, hanno degli incombenti impegni agonistici che potrebbero far slittare di qualche ora il comunicato. Il Manchester gioca stasera in Europa League in Romania contro la Steaua, poi sabato riceverà il Crystal Palace; il Lecce, invece, domani sera, sarà di scena al “Tardini” di Parma per un delicato confronto diretto salvezza.

Sarà difficile che Dorgu faccia parte della trasferta emiliana, benché il danese si stia allenando regolarmente. Su questo punto ne sapremo di più tra qualche ora, quando verranno comunicati i convocati per la partita di Parma.

Nel frattempo, gli ultimi rumors di mercato accostano al Lecce i nomi del terzino sinistro del Cagliari, Tommaso Augello (classe 1994); dell’esterno d’attacco del Napoli, Cyril Ngonge (2000) e dell’omologo calciatore croato del Feyenoord, Luka Ivanusec (1998). Qualora il Lecce dovesse reinvestire una parte delle entrate provenienti dalla vendita di Dorgu, cosa che è sicuramente complicata dato ormai l’approssimarsi della chiusura dei cancelli del calciomercato, dovrà fare i conti con la lista dei 25 e le caselle over 22 da consegnare alla Lega, visto che di caselle disponibili – salvo ulteriori uscite – potrebbe essercene in ballo una sola. Con la partenza di Dorgu verranno a mancare un esterno offensivo e un esterno difensivo contemporaneamente.