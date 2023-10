LECCE – D’Aversa: “Si deve concretizzare e migliorare tecnicamente. La salvezza all’ultima partita sarebbe un miracolo”

Brutta sconfitta contro il Torino sulla falsa riga della gara di Udine. Il Lecce gioca un buon primo tempo ma non segna, gli avversari lo fanno e, stavolta, si portano a casa l’intera posta. L’analisi di Roberto D’Aversa in sala stampa.

“Una sconfitta positiva? Non rientra nel mio modo di ragionare. La gara di oggi ci deve insegnare che si deve concretizzare, specie nel primo tempo e contro una squadra attrezzata, dovevamo sfruttare meglio alcune situazioni. Il mio rammarico è aver concesso loro tre punti portati a casa col minimo sforzo. Gonzalez? Non giocava una gara da tanto tempo, ha fatto una partita normale, a Udine era entrato bene e non credo sia stata solo la prestazione di Gonzalez la causa della nostra sconfitta. Analizzeremo l’azione del gol anche sotto il punto di vista della malizia. Gli avversari fanno gol su azioni costruite, noi no. Il risultato è benzina per il nostro lavoro quotidiano ma dobbiamo anche ragionare sui meriti avuti sul campo, potevamo andare in vantaggio e sarebbe stata una partita diversa. Abbiamo commesso errori tecnici, sui cross prendevamo l’avversario o li facevamo in ritardo. Nulla da rimproverare nell’atteggiamento ma si può migliorare tecnicamente. La squadra spinge ma abbiamo commesso errori di valutazione nelle uscite. Il gol nasce così”.

Poco prima, a Dazn: “Nel primo tempo li abbiamo messi sotto sul piano del gioco e delle occasioni, ma bisogna curare la precisione. Andando al riposo sul pari, potevamo giocare come nel primo tempo, mentre nel secondo hanno preso tempo e giocato d’esperienza. Questa giornata ci deve servire da lezione. Le palle gol non capitalizzate? Una di Banda, l’altra di Almqvist, ci sta non arrivare lucidi. Banda è al rientro da un infortunio, serve anche dargli il tempo di sbagliare. Spero che questi giovani diventino come Buongiorno che entra e fa prestazioni così. Venivamo da due pareggi e non dobbiamo dimenticarci il nostro obiettivo, se ci salviamo all’ultima partita facciamo un miracolo. Ciò che è stato fatto all’inizio porta qualcuno a ragionare diversamente ma noi siamo focalizzati sui miglioramenti da fare, a partire dalla partita di Coppa Italia”.