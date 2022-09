LA CRONACA – Il Lecce è più forte anche della sfortuna: da Salerno ecco il primo successo stagionale

Il Lecce ottiene la sua prima gioia stagionale espugnando il difficile campo della Salernitana per 1-2. Un successo tanto importante quanto meritato con una prestazione a tratti straripante. La classifica vede ora i giallorossi fare un bel balzo in avanti.

Baroni conferma gran parte del 4-3-3 visto domenica scorsa, cambiando solo le due mezzali con Gonzalez ed Askildsen. Per Nicola 3-5-2 e Gyomber a sostituire lo squalificato Fazio nella linea a tre. Lecce al tiro dopo nemmeno venti secondi dall’inizio del match con il mancino di Ceesay che scalda le mani a Sepe. All’undicesimo Ceesay si mangia un gol fatto calciando al lato l’ottimo invito di prima di Gonzalez. I giallorossi hanno il pallino del gioco e puntano molto sul lanciare Banda, che però in due occasioni si perde al momento della conclusione da due passi. Lo zambiano trova lo spazio per la conclusione quando è il 28′: il suo destro è forte ma non trova lo specchio della porta. Al 42′ prima occasione di marca granata con il cross dalla destra di Candreva che trova solo sul secondo palo Mazzocchi, colpo di testa schiacciato e palla sul fondo. Un giro di lancette ed il Lecce trova il gol del vantaggio. Grande ripartenza imbastita da Hjulmand che lancia in profondità Ceesay, abile a scattare in profondità superare il portiere ed appoggiare di destro in rete. Subito dopo altra azione dei salentini e gran palla per Ceesay che però non ne approfitta e manca l’appuntamento con il bis.

I primi a provarci nella ripresa sono i padroni di casa, alla conclusione al 48′ con il destro telefonato di Kastanos che Falcone blocca agevolmente. Al 53′ ottima opportunità in contropiede per i salentini, con Askildsen che si ritrova un ottimo pallone al limite calciato tuttavia ampiamente al lato. A sorpresa, dopo un diagonale di Piatek ben parato da Falcone, arriva il pari granata quando è il 55′, ed arriva nel modo più fortunoso possibile. Gonzalez sbaglia completamente intervento e calcia alle spalle del proprio portiere completamente solo nell’area piccola. Pericoloso Piatek cinque minuti più tardi: il suo destro di prima intenzione è largo di poco. Minuto sessantacinque e sfondamento di prepotenza di Banda, che però vanifica tutto calciando di destro alto sopra la traversa. Al 73′ ancora Lecce al tiro con Bistrovic, che di destro non trova la porta dalla distanza. Il Lecce trova il vantaggio, meritatissimo, al minuto 83: Gallo scende sulla sinistra, tocco per Strefezza che di destro trova il palo lontano con uno splendido tiro all’incrocio. Nel finale i granata cercano l’assedio, ma è il Lecce ad andare più vicino al gol con Ceesay che sfiora il palo al novantesimo. E’ 1-2 conclusivo.

Nel prossimo turno, dopo la sosta, il Lecce giocherà in casa con la Cremonese.

