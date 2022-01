LECCE – Covid, altri due casi di positività nel gruppo-squadra. Ultime ore di relax prima della ripresa

Nuovi casi di positività al Covid in casa Lecce. Dei due elementi del gruppo squadra, risultati positivi alla vigilia di Lecce-Vicenza, uno è risultato negativo e si avvia verso la guarigione completa.

Nelle ultime ore, però, sono stati riscontrati altri due casi di positività, riscontrati nei test effettuati tra la fine e l’inizio del nuovo anno. La situazione è sotto stretto monitoraggio dello staff sanitario del club.

Ultime ore di vacanza, intanto, per il gruppo di mister Marco Baroni che, salvo indicazioni diverse, si ritroverà domani pomeriggio al Via del Mare per riprendere gli allenamenti in vista di Lecce-Vicenza, recupero programmato del 13 gennaio.