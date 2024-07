LECCE – Corvino: “Non c’è necessità di cessioni, non tratterremo gli scontenti purché ci siano offerte anche per noi vantaggiose”

Si apre oggi ufficialmente la stagione sportiva 2024-25 e, contestualmente, si aprono ufficialmente le trattative di calciomercato. A dir la verità, gli operatori sono attivi già da diverse settimane, se non mesi, in vista della finestra di mercato estiva, quella fondamentale per costruire, integrare, rafforzare e ottimizzare le rose.

Il Lecce, da quanto più volte ripetuto, nelle scorse settimane, dal dt Pantaleo Corvino e dal presidente Saverio Sticchi Damiani, non ha urgenza di cedere nessuno, ma tanti sono i calciatori giallorossi appetiti sul mercato. Oltre a Patrick Dorgu, l’Europeo ha rilanciato le quotazioni di Marin Pongracic, Ylber Ramadani e Medon Berisha. Altri tesserati appetibili da diverse società sono Wladimiro Falcone, ma anche Valentin Gendrey, Federico Baschirotto e Antonino Gallo.

Secondo il Corriere dello Sport, il Lecce ha fissato il prezzo per Dorgu a 25 milioni. Corvino vorrebbe tenerlo un altro anno nel Salento per farlo maturare ancora di più, ma se dovesse arrivare una proposta irrinunciabile, sarebbe pronto a farlo partire per fare cassa. “Dorgu è appetibile sul mercato – aveva detto Corvino nei giorni scorsi a TvPlay – abbiamo fatto scoprire al calcio italiano tanti giocatori di alto livello come Falcone, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Gendrey, Ramadani. A costoro vanno aggiunti alcuni elementi in uscita dalla Primavera Campione d’Italia”, per poi ribadire che “non abbiamo la necessità di fare cessioni, vorremmo confermare la squadra attuale, ma sappiamo che anche davanti a richieste e ambizioni dei calciatori e proposte di altri club, è difficile dire no. Non tratterremo gli scontenti, ma le proposte che riceveremo devono anche soddisfare le nostre esigenze“.