LECCE – La corsa salvezza è ancora lunga…

A poco meno di due mesi dal termine del campionato di Serie A 2024-2025, la lotta per la salvezza, ad eccezione di un Monza che sembra ormai spacciato, può dirsi tutt’altro che decisa. Diverse squadre sono racchiuse in pochi punti nella parte bassa della classifica, e il Lecce si trova ancora nel pieno della bagarre per evitare la retrocessione. Nonostante un avvio promettente dopo il subentro in panchina di Marco Giampaolo, i giallorossi hanno subito un preoccupante rallentamento nelle ultime giornate, rischiando di rimanere invischiati in una corsa che potrebbe protrarsi fino all’ultima giornata. La stagione dei salentini è stata caratterizzata da alti e bassi, con momenti di brillantezza alternati a cali di rendimento che hanno impedito alla squadra di allontanarsi dalla zona rossa. Con ancora diverse sfide decisive all’orizzonte, il destino del Lecce è ancora incerto.

Il Lecce è ancora presente nelle quote retrocessione

Nonostante i progressi mostrati dopo l’avvicendamento in panchina tra Luca Gotti e Marco Giampaolo, il Lecce non è riuscito a scrollarsi di dosso l’etichetta di squadra a rischio. Diversi siti con bonus senza deposito, per casinò ma anche per lo sport, garantiscono i loro clienti da possibili sorprese, non particolarmente gradite dal tifo giallorosso: il Lecce infatti è ancora a rischio dato il rallentamento recente avuto in classifica. I salentini stanno raccogliendo molto meno di quanto meriterebbero a livello di performance. Le statistiche parlano chiaro: con 22 gol segnati in 31 giornate, i giallorossi hanno il peggior attacco della Serie A, un dato che pesa come significativamente sulle ambizioni di salvezza. Le cinque sconfitte consecutive rimediate tra febbraio e marzo hanno fatto scivolare la squadra di Giampaolo in quartultima posizione, con un margine sulla zona retrocessione di sole due lunghezze. Sebbene i bookmakers non considerino il Lecce tra i favoriti assoluti per la retrocessione, come Monza o Venezia, la quota salvezza rimane incerta, oscillando tra i 30 e i 31 punti secondo alcune analisi. Per i tifosi leccesi, ad ogni modo, la paura di un finale di stagione col fiato sospeso è tangibile.

Cosa è cambiato da Gotti a Giampaolo

L’arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del Lecce, a inizio novembre, ha rappresentato un tentativo di inversione di rotta dopo un avvio difficile sotto la gestione di Luca Gotti. Con Gotti, che era stato l’artefice della salvezza della passata stagione, i salentini avevano accumulato appena 9 punti in 12 giornate, mostrando sterilità offensiva e una difesa colabrodo. Con Giampaolo si sono visti passi in avanti dal punto di vista tattico, puntando su un gioco più propositivo e organizzato. In particolar modo all’inizio, i risultati sono stati incoraggianti con la squadra che ha totalizzato 11 punti in 8 partite e vittorie importanti negli scontri diretti contro Empoli e Parma. Il rendimento del Lecce targato Giampaolo, però, è calato in maniera drastica nel girone di ritorno (in cui ha perso anche Patrick Dorgu, ceduto a peso d’oro al Manchester United), con la squadra che spesso si è dimostrata spesso incapace di capitalizzare le occasioni create e incapace di vincere una sola gara in casa nel 2025. Se Gotti pagava un’identità di gioco poco definita, Giampaolo sembra ora lottare contro la mancanza di continuità, problema che potrebbe essere un fattore nella volata finale.

Le prossime sfide cruciali dei giallorossi

Il calendario delle prossime giornate rappresenta uno snodo cruciale per il Lecce. La prossima giornata vedrà Giampaolo e i suoi impegnati in un match proibitivo a Torino contro la Juventus. Seguirà un match decisamente più alla portata in casa contro Como e poi due duri impegni in trasferta contro l’Atalanta e in casa contro il Napoli. Dopo la gara con i partenopei ci sarà un altro scontro diretto al Bentegodi contro il Verona, mentre nelle ultime due giornate di campionato il Lecce ospiterà dapprima il Torino, che non ha più nulla da chiedere al campionato, e poi andrà e poi chiuderà in trasferta contro la Lazio, che invece sarà ancora in cerca di punti per una qualificazione europea. La corsa alla salvezza a sette giornate dal termine, con 21 punti in palio, è ancora lunga: il Lecce può sperare di ottenere il suo traguardo ma serviranno due elementi che finora sono mancati, come i gol e la costanza.