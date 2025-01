LECCE – Coppa Italia: Primavera corsara a Roma, violato il “Tre Fontane” in nove contro undici

Impresa per la Primavera del Lecce che passa per 2-1 sul campo della Roma, vicecapolista in campionato, nei quarti di finale di Coppa Italia, chiudendo la gara in nove uomini.

Padroni di casa in vantaggio al 19′ con un colpo di testa di Bah su cross di Marazzotti. Pareggio salentino in pieno recupero con un colpo di testa vincente di Pehlivanov, alla prima rete con la maglia del Lecce.

Nella ripresa la squadra di Scurto mette la freccia al minuto 57 con un gol del bomber Bertolucci, al primo sigillo in Coppa Italia dopo i nove già segnati in campionato. Minuti finali bollenti: all’85’ espulso Delle Monache e Lecce in dieci a rintuzzare l’assalto disperato della Roma. Proprio all’ultimo minuto, espulso anche Kodor per doppia ammonizione prima del triplice fischio che regala il pass per i quarti da giocarsi il 5 febbraio contro la vincente tra Sassuolo e Verona (in campo domani pomeriggio).

Lunedì in campionato, trasferta proprio a Verona, ore 12.

—

IL TABELLINO

ROMA-LECCE 1-2

RETI: 19′ Bah (R), 45+2′ Pehlivanov (L), 57′ Bertolucci (L)

ROMA (4-3-1-2): Jovanovic – Sangarè, Seck (87′ Della Rocca), Reale, Litti (71′ Cama); Bah (71′ Sugamele), Di Nunzio, Marazzotti (55′ Romano); Coletta; Zefi (55′ Misitano), Mlakar. A disp. Kehayov, Nardin, Ivkovic, Marchetti, Zinni, Arduini. All. Falsini.

LECCE (4-3-3): Rafaila – Esposito, Addo, Pehlivanov, Ubani – Gorter, Kovac (90+4′ Winkelmann), Minerva (86′ Denis)- Agrimi (86′ Pacia), Bertolucci (86′ Kodor), Delle Monache. A disp. Sakho, Verdosci, Russo, Yilmax, Regetas, Lami, Pejazic. All. Scurto.

ARBITRO: Colaninno di Nola.

NOTE: ammoniti Di Nunzio (R), Minerva, Kodor (L); espulsi: all’85’ Delle Monache (L), al 90+5′ Kodor (L). Rec. 2′, 5′.