SERIE B – Coda, la serie del Lecce e il secondo posto in solitaria: numeri che fanno sorridere squadra, società e tifosi

Allo scoccare della dodicesima giornata di Serie B, Massimo Coda ha deciso di dare una sgasata. “Mi dicevano che ero troppo indietro in classifica marcatori, ma io rispondevo che li avrei ripresi”, ha detto nel post-Parma il bomber di Cava de’ Tirreni. In effetti, è stato così: Coda è il nuovo leader della classifica marcatori dopo 12 partite.

Contro il Parma, l’Hispanico ha messo a segno la terza tripletta della sua carriera. Dopo quella alla Reggiana, nella gara dello scorso campionato al Via del Mare, Coda, con la maglia del Benevento, confezionò tre gol a domicilio al Verona nel torneo cadetto 2018/19. Allenatore di quel Verona era Fabio Grosso, attuale tecnico del Frosinone, prossimo avversario del Lecce alla ripresa dopo la pausa.

Una giornata memorabile, per Coda e per tutto il Lecce. L’attaccante giallorosso potrà raccontare ai suoi figli e nipoti, oltre a tanti altri aneddoti, anche quello di aver segnato tre gol, in un solo tempo, a un portiere campione del mondo che, nella sua ultraventennale carriera, non aveva mai preso quattro gol in 45 minuti. E poi c’è Gabriel Strefezza che, dopo due mesi e mezzo di campionato, ha già battuto il suo primato personale di gol, quello di quattro, stagione scorsa, maglia della Spal.

Tutti i numeri fanno sorridere il Lecce e i suoi tifosi. I giallorossi salgono al secondo posto, a un punto dal Brescia capolista. Coda e compagni sono la squadra che, nelle ultime dieci partite, ha fatto più punti di tutti, 22, frutto di una serie di risultati positivi che dura dalla seconda giornata. Tra gli altri numeri, spicca il calo verticale del Pisa nelle ultime cinque partite, nelle quali ha conquistato solo tre punti su 15 disponibili. Occhio al Frosinone: 11 punti su 15 portati a casa nelle ultime cinque uscite e, sabato scorso, corsaro al “Vigorito” contro il Benevento.

Nella classifica marcatori, come anticipato, Coda prende il comando con otto gol, uno in più di Dionisi e due in più di un quintetto composto da Lucca, Mulattieri, Lapadula, Galabinov e Donnarumma (doppietta nell’ultimo turno).

La classifica marcatori dopo 12 giornate:

8 RETI: Coda M. (Lecce);

7 RETI: Dionisi F. (Ascoli);

6 RETI: Lucca L. (Pisa), Mulattieri S. (Crotone), Lapadula G. (Benevento), Galabinov A. (Reggina), Donnarumma A. (Ternana);

5 RETI: Corazza S. (Alessandria), Okwonkwo O. (Cittadella), Colombo L. (Spal), Gori G. (Cosenza), Falletti C. (Ternana), Strefezza G. (Lecce);

4 RETI: Di Mariano F. (Lecce), Vazquez F. (Parma), Moreo S. (Brescia), Cerri A. (Como), Baldini E. (Cittadella), De Luca M. (Perugia), Charpentier G. (Frosinone), La Gumina A. (Como);

3 RETI: Bajic R. (Brescia), Viviani F. (Spal), Bidaoui S. (Ascoli), Gliozzi E. (Como), Benedyczak A. (Parma), Buonaiuto C. (Cremonese), Bellemo A. (Como);

DUE RETI: 33 calciatori;

UNA RETE: Tuia A., Dermaku K., Bjorkengren J., Rodriguez P. (Lecce) e altri 99 giocatori.

(foto: Coda in azione contro il Parma – Ph. Coribello/SalentoSport)